Honduras, una carta más bajo la manga de Trump: solo México, Colombia y Brasil resisten a la avalancha ultra en Latinoamérica

Los detalles El triunfo de Tito Asfura se suma a las victorias de Javier Milei o José Antonio Kast y convierte a América Latina en el epicentro de la extrema derecha internacional.

La ultraderecha tiene, desde este miércoles, una ficha más con la que jugar en el tablero geopolítico de Latinoamérica. Casi un mes después de las elecciones, 'Tito' Asfura, el candidato conservador respaldado por Donald Trump, ha sido proclamado presidente electo de Honduras entre acusaciones de fraude y desconfianza por parte de los organismos internacionales.

De esta forma, el bloque reaccionario encabezado por el líder republicano da un paso más en la derechización de un continente que hace tres años estaba gobernado hegemónicamente por la izquierda y que ahora tiene como mandatarios a los principales referentes de la extrema derecha.

El triunfo de Asfura llega apenas unos días después de que el ultraconservador José Antonio Kast, hijo de un importante dirigente de la Alemania Nazi, se impusiese en las elecciones de Chile.

Pero si hay un país que ha dado un volantazo a la derecha sin precedentes, ese es Argentina. En 2023, el ultraliberal Javier Milei asumió el poder poniendo fin a décadas de hegemonía peronista y convirtiéndose en un auténtico referente internacional con su icónico "viva la libertad, carajo".

Nayib Bukele también se ha convertido en uno de los protegidos de Trump. Su política de encarcelamientos masivos está respaldada por Washington, que no ve ningún problema en que más de 80.000 personas (un 2% de la población adulta) esté en prisiones que no respetan los derechos de los reclusos.

Frente a esta ola apenas resisten Brasil, con Lula a la cabeza, el colombiano Gustavo Petro y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que intenta frenar la llegada de los movimientos reaccionarios a su país y pide "reflexionar sobre por qué se dan estas circunstancias".

