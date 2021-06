Mientras la pandemia de coronavirus remite en España, comienza a ganar fuerza la idea de decir adiós a la mascarilla en los exteriores.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón planteó la posibilidad de relajar su uso obligatorio en espacios abiertos a mediados o finales de junio. "Si la evolución sigue siendo la actual y la gente entiende que hay que respetar medidas, ponerlo en marcha podría ser factible a mediados o finales de junio", aseguró.

Galicia: en julio o agosto

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, fue el primero en sugerir la posibilidad de no usar la mascarilla al aire libre. A mediados de mayo avanzó que en su comunidad sería en julio o agosto. En este sentido, pide "homogeneizar" los criterios de la decisión en todo el país y considera "impropio" exigirla en el mundo rural. El presidente gallego justifica que al caminar por una calle o una pista es posible cruzarse con "dos o tres personas" con las que se pueden guardar metros de distancia.

Castilla-La Mancha: en julio

Por su parte, Emiliano García Page, presidente de Castilla La-Mancha adelantó que el objetivo de su gobierno es que la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores en julio. "Estamos en la firme obligación de suprimir la mascarilla en el mes de julio con la coherencia nacional que lo caracteriza", afirmó. En concreto, Castilla-La Mancha fija como fecha tope para aplicar la medida primeros de julio, aunque intentarán que sea en junio.

Madrid: a finales de junio

En Madrid esperan poder prescindir de la mascarilla al aire libre a finales de junio. Así lo aseguró el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. No obstante, Escudero pidió también que se hiciera a la vez en todas las CCAA: "El Ministerio -de Sanidad- tendría que buscar un momento en el que el grado de inmunización de todos los españoles estuviese al mismo nivel".

Al respecto se ha pronunciado este viernes el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero: "Si la vacunación avanza y la pandemia se controla no es descartable que en un periodo de tiempo no demasiado largo se pueda plantear en el exterior dejarla de usar".

Murcia: durante julio

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, contempla que podría prescindirse de la mascarilla en exteriores durante el mes de julio. Al igual que Madrid, Murcia también pide que la medida se aplique al mismo tiempo en todo el país. "Si se toma esta decisión, y más si no hay cierres, tiene que ser una decisión de país. No tiene ningún sentido que en una comunidad autónoma se prohíba el no uso de la mascarilla y en otra sí", respondía el presidente murciano.

Aragón: en unas semanas

Aragón anuncia que se podría prescindir de la mascarilla en espacios abiertos "en unas semanas". En palabras del director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, la media se aplicará "si la evolución de la epidemia sigue siendo favorable" porque cada vez hay "más gente vacunada" y "la posibilidad de contagio es muy reducida frente a los interiores".

Comunitat Valenciana: "Más pronto que tarde"

Ximo Puig, presidente de la Comunitat Valenciana, defiende que se podrá dejar a un lado la mascarilla en espacios naturales al aire libre "más pronto que tarde". Al respecto, puntualiza que en otros lugares "es fundamental" porque "todavía no hay suficiente inmunidad".

Catalunya: "Cuanto antes mejor"

Catalunya plantea la retirada de la mascarilla en exteriores "cuanto antes mejor". Así lo ha asegurado el conseller catalán de Salud, Josep Maria Argimon. Sin embargo, ha matizado que la medida se aplicará "si las cifras siguen acompañando".

Cantabria pide ir "jubilando" la mascarilla

Revilla apuesta por ir "jubilando" la mascarilla, pero "todos a una" y según los expertos. "Esto ya a mí me tiene harto, y a la mayoría de la gente, pero habrá que quitarla cuando nos digan que quitarla no tiene ningún problema", ha indicado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. "Si unos la llevan y otros no, nos mezclamos y entonces no tiene ningún sentido", ha avisado.

Andalucía: "No toca"

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, sostiene que "no toca" debatir sobre el fin de la mascarilla. "La mascarilla, después de la vacuna, es el elemento más importante a la hora de evitar contagios", argumenta al tiempo que pide, en un acto de la cadena SER, no crear "falsas expectativas".

Baleares ve "razonable" suprimirla

El portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ve "bastante razonable" suprimir la obligación de usar mascarilla en espacios abiertos este verano. Considera que los ciudadanos cada vez están "más protegidos" y, por tanto, pueden empezar a "liberarse" de ciertas restricciones. No obstante, matiza: "Si todo continua igual que hasta ahora".

Castilla y León: "La mascarilla ha venido para quedarse"

La consejera de Sanidad de Castilla y León considera que la mascarilla "ha venido para quedarse", sobre todo en momentos concretos porque lo demuestra la reducción de enfermedades contagiosas. Verónica Casado cree que esta medida "sigue siendo útil" y pide que haya unanimidad a nivel nacional sobre su utilización.

Navarra pide cautela

Navarra pide tranquilidad y cautela para evitar que la pandemia de coronavirus repunte. Preguntada por la posibilidad de dejar de usar la mascarilla en espacios abiertos, la consejera navarra de Salud, Santos Induráin hace un llamamiento a la cautela. "Vamos a ver cómo es la evolución en los indicadores epidemiológicos con otras cepas y saber lo que está ocurriendo con otras cepas a nivel de otros países como por ejemplo Reino Unido", ha aseverado.

Euskadi lo considera "prematuro"

Euskadi tilda de "prematuro" hablar del fin de la mascarilla en exteriores. Así lo ha dicho la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. "Todavía estamos en unos valores que distan mucho de ser los que perseguimos", ha indicado. En este sentido, ha recordado que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio porque es "eficaz", al igual que "la distancia social, la ventilación, la higiene de manos y mantener el mínimo de interacciones sociales".

Extremadura apuesta por "ir poco a poco"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aboga por ir "poco a poco eliminando la obligatoriedad de las mascarillas". No obstante, sostiene que es "un disparate que se adopten decisiones diferentes en un sitio y en otro". Sobre la mascarilla, también defiende que "ha conseguido hacer desaparecer la gripe y las bronquitis en los niños", por lo que "bien haríamos en plantearnos si no debemos, a lo largo del próximo invierno, volver a ver la posibilidad de usarla".

Arturias pide no bajar la guardia

Asturias se plantea que la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre, pero no concreta la fecha y pide calma. "Que se esté discutiendo el momento en el que podríamos no tener que usar la mascarilla al menos en espacios abiertos no significa que tengamos que adquirir demasiadas confianzas con el virus", ha dicho el vicepresidente de la comunidad, Juan Cofiño, en declaraciones recogidas por La Voz de Asturias.

La decisión depende del Gobierno

A pesar de los planes de las comunidades, la regulación del uso de la mascarilla no les compete en exclusiva. De hecho, la obligación de llevar la mascarilla en el exterior se encuentra regulada en la Ley 2/21, del 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria.

El texto recoge que las personas de seis años en adelante deben usar la mascarilla al aire libre, o en espacios cerrados de uso público. Además, en concreto indica que "lo establecido en esta Ley será de aplicación en todo el territorio nacional".