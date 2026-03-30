Cuando España cerró el espacio aéreo a EEUU hace 40 años: el silencio de Reagan frente a las amenazas de Trump

Entre líneas Mientras que Reagan intentó fortalecer los vínculos de EEUU con la Alianza Atlántica, Trump parece querer romperlos, con contantes reproches a sus socios.

El Gobierno español ha vuelto a cerrar su espacio aéreo a vuelos relacionados con Irán, una medida que tiene un precedente histórico de hace 40 años. En abril de 1986, el entonces presidente Felipe González prohibió el sobrevuelo de aviones estadounidenses sobre España para atacar a Libia, oponiéndose a la ofensiva de Ronald Reagan. Esta decisión obligó a los aviones a rodear la península Ibérica, complicando su misión. A diferencia de Reagan, que agradeció a los aliados europeos, Donald Trump ha respondido con amenazas comerciales, destacando su crítica constante a la OTAN y su postura de no necesitar ayuda externa.

El Gobierno ha cerrado el espacio aéreo español a todos los vuelos relacionados con Irán, una decisión importante, pero que no es la primera vez que se lleva a cabo. Tiene un precedente, hace exactamente 40 años. El entonces presidente Felipe González ordenó impedir que los aviones estadounidenses volaran sobre España para atacar a Libia.

Ocurrió en abril de 1986. Libia había sido masacrada por Estados Unidos y Felipe González ya entonó su particular "no a la guerra" contra las acciones de Washington. "No estoy de acuerdo con el método que se ha empleado. Me parece que la acción no conduce al resultado previsto", afirmó.

Como ocurre ahora con Sánchez y Trump, González se opuso frontalmente a la ofensiva del gobierno de Ronald Reagan, que defendía que "hemos hecho lo que teníamos que hacer".

Este 'no' de González provocaba que los aviones militares tuvieran que rodear la península Ibérica para alcanzar el Mediterráneo, una ruta que complicaba aún más su misión. Como ha explicado a laSexta el almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, "tenían que cruzar por Gibraltar".

Distintas reacciones

En aquella ocasión, Reagan agradeció públicamente a los países europeos que habían ayudado en la operación, bautizada como 'Cañón del Dorado'. "Tendrán siempre la gratitud permanente del pueblo norteamericano", clamó. Aunque para España no hubo palabras de gratitud, tampoco hubo amenazas, como a las que nos tiene acostumbrados Donald Trump.

El republicano ha llegado a decir que "podríamos cortar todo el comercio con ellos". Este mismo lunes, un funcionario de la Administración Trump ha respondido al Gobierno asegurando que EEUU "no necesita ayuda de España ni de nadie más".

La diferencia es que Reagan buscaba fortalecer la Alianza, mientras que el actual inquilino en la Casa Blanca critica constantemente a la OTAN. "Los europeos que recuerdan la historia entienden mejor que la mayoría que no hay seguridad en apaciguar al mal", decía Reagan. Unas palabras completamente opuestas a las de Trump, que asegura ahora no "no necesitar la ayuda de nadie".

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