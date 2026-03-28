Entrevista en La Roca
El almirante Garat descarta que Trump vaya a bombardear las centrales eléctricas iraníes: "Lo convertiría en un criminal de guerra"
El experto ha afirmado que los ultimátums de Trump "no significan nada", y ha expresado que el presidente de EEUU "no encuentra una salida a lo que está pasando". "No se decide si seguir adelante o dar marcha atrás", ha señalado.
El almirante retirado Juan Rodríguez Garat ha expresado en La Roca que está "seguro" de que Donald Trump no va a bombardear las centrales eléctricas iraníes. "Ni siquiera el presidente Trump sabe lo que va a hacer la semana que viene. Los ultimátums no significan nada, porque el propio presidente Trump es consciente de que bombardear las centrales eléctricas iraníes lo convertiría en un criminal de guerra", ha afirmado el experto.
En este sentido, Garat ha destacado que "ya están imputados por hacer lo mismo varios generales rusos en Ucrania", a lo que ha añadido que "eso es algo que no permite el derecho internacional". "Estoy seguro de que no lo va a hacer. Seguirá dando ultimátums, pero él tiene que limitarse a objetivos militares, porque su propio país no va a tolerar que cometa crímenes de guerra públicamente", ha señalado.
Además, el almirante retirado ha subrayado que Trump "no encuentra en este momento una salida a lo que a lo que está pasando". "No se decide muy bien si seguir adelante o dar marcha atrás", ha manifestado, al tiempo que ha aclarado que el envío de tropas adicionales no son 10.000, porque en esa cifra "se incluyen los marinos de los buques que no van a desembarcar". "En total, son 6.000 personas, lo que supone una décima parte de lo que está utilizando Israel para atacar el Líbano, que es un país mucho más pequeño y con unas fuerzas mucho más pequeñas", ha indicado.
Así, el experto ha aseverado que el presidente de EEUU "tiene un momento difícil, en el que tiene que escoger si sigue adelante y comete el error de Kennedy en Vietnam de ir mandando cada vez más fuerzas para un conflicto que no tiene solución ya militar o bien dar marcha atrás, como hizo el presidente Nixon, algo que va a ser muy doloroso para su orgullo, pero que probablemente se verá obligado a hacer más tarde o más temprano". "Y cuanto antes lo haga, mucho mejor para Estados Unidos y para el mundo", ha defendido.
En este punto, el almirante retirado ha declarado que Irán "sabe muy bien que antes se cansará Estados Unidos de bombardear que Irán de resistir". "Irán es un espacio inmenso y con los bombardeos precisos que se emplean hoy en día es prácticamente imposible ponerla de rodillas. Ya lo era en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora todavía mucho más", ha apuntado, tras lo que ha concluido su intervención expresando que cree que "esta guerra va a terminar de una manera distinta a como la pensaba Trump cuando comenzó".
