Una unidad española de la OTAN intercepta el cuarto proyectil balístico sobre Turquía

Sí, pero... Teherán siempre ha negado haber lanzado misiles contra el espacio aéreo turco y dijo que investigaría lo ocurrido.

El Ministerio de Defensa de Turquía informó que un misil lanzado desde Irán fue derribado por sistemas defensivos de la OTAN al ingresar en el espacio aéreo turco, marcando el cuarto incidente de este tipo desde el inicio de la guerra en Irán hace un mes. Según el comunicado turco, el misil fue interceptado por defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental, aunque no se especificó la región exacta ni el objetivo del misil. Turquía ha protestado ante Irán, pero el gobierno iraní niega haber lanzado misiles hacia Turquía y promete investigar. El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, mencionó que su homólogo iraní, Abbas Araghchi, negó que Teherán ordenara estos ataques.

Un misil lanzado desde Irán fue derribado por sistemas defensivos de la OTAN al penetrar en el espacio aéreo turco, en el cuarto episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán hace un mes. Según han confirmado a laSexta fuentes del Ministerio de Exteriores, el proyectil fue interceptado por la batería Patriot que gestiona España en la base Incirlik de la OTAN, en Adana.

"Un misil balístico disparado desde Irán y que entraba en espacio aéreo turco fue interceptado por defensas aéreas y antimisiles de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental", señala un comunicado del ministerio turco. La nota no especifica la región en la que el misil fue interceptado ni cuál podría haber sido su objetivo.

El primer misil iraní dirigido hacia Turquía fue interceptado el pasado 4 de marzo sobre la provincia mediterránea de Hatay y restos del cohete interceptor cayeron a unos 65 kilómetros al este de la base militar de Incirlik, utilizada por la OTAN.

Un segundo misil fue interceptado el 9 de marzo, y uno de sus trozos impactó cerca de la ciudad de Gaziantep, a 170 kilómetros al este de la misma base, mientras que el tercer episodio tuvo lugar el pasado 13 de marzo.

En ese caso no se registraron impactos de restos, pero numerosos medios turcos aseguraron que se habían escuchado sirenas de alerta antiaérea en la ciudad de Adana, cerca de donde se ubica Incirlik. En las redes sociales circularon imágenes de un cuerpo luminoso en el cielo, supuestamente grabadas en esa zona.

Ankara ha protestado enérgicamente ante Teherán por estos incidentes, pero el Gobierno iraní niega que haya disparado misiles hacia territorio turco y promete investigar los incidentes. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, subrayó el 14 de marzo que su homólogo iraní, Abbas Araghchi, le habría asegurado que Teherán no había ordenado estos ataques.

"Estamos discutiendo con ellos la discrepancia entre sus afirmaciones y la realidad", dijo entonces el ministro turco.

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