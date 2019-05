Cruce de reproches en el Parlament y entre los abogados de Junqueras y Puigdemont por la sentencia de Estrasburgo

Los ecos de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue resonando en el Parlament catalán. "No les ha dado la razón. Les ha dado un sonoro bofetón", ha dicho Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en la cámara, a los grupos independentistas.

No solo eso. La formación naranja ha aprovechado la sentencia del TEDH recordándosela a Torra durante el pleno: "Le traigo esta frase del tribunal enmarcada para que se la cuelgue en su despacho". El president de la Generalitat no ha contestado a este gesto de Carrizosa, que para él no es novedoso.

"La señora Arrimadas se va, pero los carteles se quedan. Una versión un poco más trabajada, les felicito porque ya están enmarcados. Han ganado en profesionalidad", les ha afeado Torra a los miembros de Ciudadanos. No obstante, el Govern catalán ha anunciado que acata la decisión de Estrasburgo y toma nota.

"Nos preguntamos si los unionistas aceptarán y acatarán las resoluciones sobre la represión", ha planteado Meritxell Budó, portavoz del Govern. La resolución ademas provocó un rifirrafe entre los abogados de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a raíz de un comentario del exconseller de ERC Josep Huguet.

"Tras el del TEDH, esto de la vía jurídica europea no será un camino de rosas como vaticinaban abogados que han acabado haciendo de políticos", ha señalado a través de su cuenta de Twitter Huguet, a lo que ha respondido primero Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont: "Igual deberías preguntarte quién hizo ese recurso porque el TEDH y el TJUE son sitios muy técnicos a los que hay que llegar con los deberes hechos y los pantalones en su sitio".

A este mensaje ha respondido, también a través de Twitter, Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras: "Como bien sabes, el representante de los demandantes no es necesariamente el redactor. La demanda que, por cierto, no hubiera redactado yo en inglés, pero la letrada que se encargó hizo los deberes lo mejor que pudo". Ahora, los diputados independentistas prefieren hablar de los dictámenes de la ONU.

"Que el Estado español cumpla con la libertad inmediata de los presos políticos y que los indemnice", ha reclamado Alfred Bosch, conseller de Relaciones Institucionales. Unos dictámenes que no son vinculantes.