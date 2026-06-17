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Caso Plus Ultra

El PP critica que Zapatero siga como militante del PSOE pese a su imputación por "delitos muy graves": "Están tardando en retirarle el carné"

Mientras tanto... Reclama a Zapatero que comparezca ante los medios y exige explicacones a Sánchez, a quien se refiere como "P.S.".

Zapatero en un mitin del PSOE en Valladolid para las elecciones de Castilla y León Zapatero en un mitin del PSOE en Valladolid para las elecciones de Castilla y LeónEuropa Press

El Partido Popular ha criticado este miércoles que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero siga siendo militante del PSOE pese a los seis delitos "muy graves" por los que está imputado y por los que ha declarado en la Audiencia Nacional.

"Ya está tardando el PSOE en retirarle el carné de militante y abrirle un expediente informativo al referente moral de la izquierda", ha indicado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado.

Zapatero, el primer expresidente del Gobierno citado como imputado en la historia democrática de España, ha salido de la Audiencia Nacional como entró, ha subrayado el PP, manteniendo su pasaporte pero también la imputación de todos sus delitos.

La formación ha señalado que el propio juez Calama considera que la declaración del socialista no ha logrado "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" contra él. Tampoco ha aclarado "el origen, ni la correspondiente liquidación tributaria y aduanera de las joyas" por valor de 1,3 millones de euros que se hallaron en su oficina.

Piden explicaciones

"La situación procesal de Zapatero no ha cambiado. Entró esta mañana como imputado por organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y fraude fiscal. Y salió tres horas después con las mismas acusaciones. Las mismas", ha insistido el PP, que ha pedido su comparecencia ante los medios.

También ha exigido explicaciones a Sánchez, a quien ha aludido como "P.S.", en referencia a las menciones de la trama Leire Díez.

"Ya está tardando en decir si le suena de algo un 'tal ZP' o si ya ni siquiera su cara le suena, que es lo que ha hecho con todas sus manos derechas, que han sido muchas en los últimos meses que, o bien han terminado en la cárcel, o bien están en espera de juicio, o bien siguen imputadas", ha lanzado el PP.

Los 'populares' han insistido en que "los españoles reclaman conocer toda la verdad y una única autorización: que se les devuelva la voz para poder votar y desalojar al Gobierno más corrupto de la democracia".

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