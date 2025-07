Cristóbal Montoro se da de baja como afiliado del PP

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de darse de baja del Partido Popular (PP), apenas horas después de que un juez le haya imputado por haber beneficiado a través de Equipo Económico a empresas gasísticas con reformas legislativas. Según cuentan fuentes 'populares' a laSexta, lo ha comunicado este jueves a la formación.

De hecho, preguntados por este asunto han confirmado que el Comité de Derechos y Garantías del PP había decidido la apertura de un procedimiento de información relacionado con este caso. Un procedimiento que, según explican, ahora queda suspenso.

Una imputación que se conocía en la tarde de este miércoles, tras siete años en los que las actuaciones han estado bajo secreto, y ante la que Génova ha echado balones fuera. De esta manera, los 'populares' trataban de restarle importancia, pese a que no solo él está siendo investigado, sino que también gran parte de su cúpula en la cartera que dirigió con José María Aznar y Mariano Rajoy.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP, Juan Bravo, ha contrapuesto la presunta corrupción que afecta al PSOE con la causa actual contra Montoro, asegurando que en esta última no hay nada de "prostitutas" o "colocación de amigas". Entre otras cuestiones, también subrayan que los hechos investigados se corresponden al pasado.

En ese sentido se ha mostrado el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien ha criticado al PSOE por intentar relacionar al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, con la imputación Montoro. Además, ha dicho que en esta imputación los socialistas "creen haber visto una puerta abierta, una tabla de salvación".

El procedimiento contra Montoro, y casi una treintena de presuntas implicados, arranca "como consecuencia del hallazgo casual de un correo electrónico" en el marco de otra causa que investigaba a la empresa Messer Ibérica de Gases S.A, la cual pertenecía Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

Un grupo de empresas que cuando no lograban que las normas las beneficiaran, lo forzaba a través de Equipo Económico. Un despacho vinculado a Montoro al que recurrían para perseguir sus pretensiones, incluso, redactando parte de los textos que luego se convertirían en norma. Ahora, esas palabras de Montoro en 2015 suenan extrañas: "Siempre he entendido que mi dedicación debía ser completa. Y completa significa dedicado completamente a ello. A partir de ahí, entendí que no se debía ocupar un escaño compatibilizándolo con nada".