La Xunta de Galicia ha habilitado este sábado dispositivos móviles en diferentes puntos de las siete grandes ciudades gallegas donde ofrecerá la realización de tests de antígenos a la población que no disponga de la pauta completa de vacunación, así como la expedición del correspondiente certificado con el resultado de esta prueba. Tal y como ha informado la Consellería de Sanidade en un comunicado, estos dispositivos contarán con personal de enfermería y funcionarán enhorario de mañana de 12,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. La Xunta realiza esta experiencia piloto con la intención de "aumentar la capacidad diagnóstica de Galicia" y quiere, de este modo, "ayudar a la ciudadanía gallega a familiarizarse con este sistema con el que se verá obligada a convivir mientras la situación epidemiológica no mejore y el proceso de vacunación no alcance a una porcentaje aún mayor de la población". (EP)