Sanidad ha anunciado que la vacunación contra el COVID-19 será anual y se precisará además una tercera dosis para alcanzar la inmunidad. De hecho, la ministra Carolina Darias ha avanzado que el Gobierno ya ha contratado más dosis para 2022 y 2023.

Pero las autoridades médicas internacionales aun no han hecho una confirmación similar y surgen entonces las dudas en torno a lo planteado por Darias, que ha dicho que "sin duda" se harán campañas de vacunación anuales.

¿Habrá macrocampañas de vacunación como la de ahora?, ¿el pinchazo será estacional, al igual que el de la gripe?, ¿toda la población tendrá que volver a vacunarse? laSexta ha contado con la opinión de los expertos que, por el momento, lanzan el mensaje de que con vacunar a los más vulnerables podría ser suficiente.

La presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, Graziella Almendral, ha indicado en Al Rojo Vivo que posiblemente se vacune a las personas inmunodeprimidas o personas mayores cuyo sistema inmunológico empieza a funcionar peor. Pero sobre la necesidad de una tercera dosis no lo tiene tan claro, y la experta recuerda que no hay evidencia científica para esta decisión.

No es la única que opina en esa dirección. Tampoco el doctor César Carballo ve claro que vaya a precisarse una tercera dosis y defiende que "la inmunidad aguanta, como estamos viendo en los hospitales", en los que ya casi no ingresan por COVID-19 pacientes mayores, los primeros en recibir la vacuna, aclara el experto.

Y de igual modo opina Luis Quevedo, divulgador científico, que en Más Vale Tarde ha considerado que "no hay nada que indique que haga falta una tercera dosis, aunque algunos gobiernos se lo estén pensando y las farmacéuticas quieran seguir vendiendo sus dosis".

¿Qué dicen las autoridades sanitarias?

Las autoridades que se han pronunciado al respecto no lo tienen claro. Para la Agencia Europeo del Medicamento aún es pronto para saberlo y la OMS además lo desaconseja porque dice, crearía desigualdad. Y es que si las vacunas no llegan a los países más pobres, el virus no se controlará.

Y en este contexto, surge otra duda: la vacunación en niños y niñas. Dependerá, ha dicho Darias, de lo que diga la ciencia pero, aunque los niños no sean transmisores, vacunarles sería necesario para alcanzar la inmunidad completa.