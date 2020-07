En L'Hospitalet de Llobregat recomiendan no salir de casa

Por otra parte, en tres barrios de L'Hospitalet de Llobregat rige desde la medianoche la recomendación de no salir de casa si no es por motivos laborales o sanitarios, para cubrir necesidades esenciales o para atender personas dependientes. En concreto, la medida afecta a los barrios de Collblanc, la Torrassa y la Florida, los más afectados por los repuntes de contagios. Además, también se prohíben las reuniones de más de 10 personas, por lo que no podrán celebrarse bodas ni otras celebraciones, servicios religiosos ni ceremonias fúnebres.