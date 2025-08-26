Ahora

Tras la dimisión de José María Ángel

El Consejo de Ministros nombra a Zulima Pérez como nueva comisionada para la reconstrucción por la DANA

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la nueva comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Zulima Pérez como nueva responsable del Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA del pasado 19 de octubre en Valencia.

Pérez, natural de Alcoy (Alicante), sustituye a José María Ángel Batalla, que dimitió tras publicarse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la falsificación de un título académico, así como de su currículum.

Zulima Pérez ha sido hasta ahora asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial y desde el comienzo de 2025 es coordinadora del Comité de Expertos del Gobierno para la Reconstrucción.

En cuanto a su formación académica, Zulima Pérez es doctora en Derecho con Mención Internacional por la Universitat de València, licenciada en Derecho por esta misma institución y Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández.

Además, ha ejercido como profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de València, así como docente en distintos másteres y diplomas. Ha sido también profesora colaboradora del Instituto Valenciano de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Ivaspe) y ha participado en numerosos proyectos de investigación.

También tiene una dilatada experiencia política. Fue concejala en el Ayuntamiento de Alcoy y subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y directora general de Coordinación del Diálogo Social en la etapa de Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana.

