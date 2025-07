Del diploma fantasma a los cursos como oyente: todos los títulos falsos del comisionado de la DANA

Los detalles José María Ángel Batalla, excomisionado del Gobierno para la DANA, presentó títulos falsos para acceder a cargos públicos. Incluyó una diplomatura inexistente y estudios no acreditados.

José María Ángel Batalla ya no es comisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación por la DANA. Presentó su dimisión en una carta en la que asegura que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido de uno para acceder a ningún puesto. Pero las evidencias apuntan a lo contrario, y la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto diligencias para investigar si falsificó su currículum para obtener un cargo como funcionario en la Diputación de Valencia, donde trabajó durante casi 30 años.

Basta con revisar sus distintos currículums para notar que no hay coincidencias entre ellos. Según el organismo ante el que se presente, el contenido varía. Lo cierto es que la primera mentira fue también la más decisiva: un diploma de "archivista y biblioteconomía" que le permitió acceder a su primer puesto como funcionario. El documento, con fecha del 2 de septiembre de 1983, dice haber sido expedido por la Universidad de Valencia. Sin embargo, esa titulación no existía en aquel entonces. La carrera no se creó hasta 1990, lo que desmonta su versión.

En su último currículum, publicado en la web del Ministerio de Política Territorial como comisionado para la reconstrucción por la DANA, se indica que la supuesta diplomatura en archivos y bibliotecas fue expedida por la Biblioteca Nacional, una institución que no emite titulaciones académicas de ningún tipo.

Tampoco se sostiene otro de los méritos incluidos en su expediente presentado ante el PSPV en 2011: estudios en "Geografía e Historia", sin acreditar centro ni fechas.

Junto al falso diploma, aportó una decena de cursos cortos y de escaso valor académico, varios de los cuales —según reveló El Mundo— cursó solo como oyente.