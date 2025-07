Del "consejo funeral" en Ferraz al "manual de la decencia": un PP eufórico se regodea de los problemas en el PSOE

Con una radiante sonrisa en el rostro, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se mostraba contundente al asegurar que su formación ganaría las próximas elecciones. "Los vamos a arrasar", clamaba el 'popular' ante los suyos durante su discurso en el que ha presentado su candidatura para renovar su liderazgo. Para ello y frente al manual de resistencia de Sánchez, él ha presentado el de "la decencia".

Si bien no se ha referido a Sánchez en ningún momento por su nombre, no ha dudado en atacarle tanto como presidente del Gobierno, como secretario general del PSOE, a raíz de los casos de corrupción en los que está envuelto. "A mentiras, cesiones, maniobras, propaganda y a enfrentar a los españoles, que ganen ellos. No hay tolerancia, ni compadreo, ni chivatazos, ni vista gorda con quien llega a la política para servirse. No estoy dispuesto a aplicar a la corrupción la doble moral de ser indulgente con los nuestros", ha proclamado el 'popular'.

De esta manera, ha defendido que el PP es la única alternativa a la actual decadencia, de un PSOE que hoy también celebraba su Comité Federal al que Miguel Tellado se ha referido como "consejo funeral de cuerpo presente". Tampoco el hasta ahora portavoz parlamentario ha hecho referencia directa a Sánchez.

Una "crisis evidente" ante la que "dar un paso al lado"

Eso sí, no han sido los únicos en hacerse eco de las diferencias internas socialistas que este sábado se han presentado todavía más nítidas. Era el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien consideraba que "es evidente que hay un crisis". "Si [Emiliano García] Page pide un adelanto electoral es que la crisis es severa. [Pedro] Sánchez está tocado herido de muerte en términos políticos".

De hecho, el 'popular' andaluz ha asegurado que el socialista se encuentra en una "huida hacia adelante que va a desangrar al PSOE". Si bien admite que "con Sánchez todo es imprevisible", cree que "va a intentar aguantar". Eso sí, "después de lo de hoy" considera que "es difícil que pueda superar el otoño": "Tiene que dar paso al lado". Precisamente, estas palabras de Moreno han contado con la respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, vía X. Y es que en el PP consideran que el PSOE no está acertando, por lo que deben "cerrar un ciclo", ha dicho por su parte Elías Bendodo.

Aunque está claro que Feijóo cuenta con el respaldo de los suyos y será reelegido como presidente en Génova, no ha sido el único aupado en este cónclave 'popular' extraordinario. Y es que al grito de "presidenta" ha sido recibida Isabel Díaz Ayuso a su llegada al encuentro este sábado, así como el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien lo ha hecho entre aplausos. En definitiva, un PP eufórico con lo suyo, pero también con el mal de los otros.