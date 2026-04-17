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Félix Bolaños censura el "bochornoso" comportamiento del diputado de Vox en el Congreso: "Eso es con lo que ha pactado el PP"

¿Qué ha dicho? "Se le expulsó del pleno pero, además de esto, ¿por qué no se condenó por parte de su grupo parlamentario? Ese comportamiento representa a Vox", añade el ministro en Al Rojo Vivo.

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"Bochornoso". Con esa palabra define el ministro Félix Bolaños el episodio protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez en el Congreso de los Diputados, cuando subió al estrado y se encaró con el vicepresidente primero de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Al ver estas imágenes en Al Rojo Vivo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes asegura que "eso es Vox", con el diputado de la ultraderecha dejando un momento "violento en las formas y en las palabras". "Eso es con lo que ha pactado hoy el PP en Extremadura. Llegar a, casi, la violencia física", denuncia Bolaños.

Para Bolaños estamos ante un comportamiento "inaceptable" y señala a Vox por no condenar a su diputado, algo que, para el ministro, "quiere decir que ese comportamiento se hace suyo y representa a Vox".

Además, cree que el "siguiente paso" para el PP a la hora de mostrar su rechazo ante este tipo de comportamientos es "no pactar con ellos y comprar todo el marco xenófobo que les han puesto en Extremadura". "Lo han comprado enterito", sentencia el ministro.

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