El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha cargado este martes contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de "no condenar" las protestas frente a Ferraz, la sede del PSOE en Madrid. "¿Está de acuerdo con manifestaciones que gritan 'Cara al sol'?", le ha reprochado desde la tribuna de la Cámara Baja, donde este martes se ha debatido en torno a la propuesta de ley de amnistía.

"Me parece gravísimo lo que ha dicho de que hay manifestaciones pacíficas alrededor de su causa. ¿Está de acuerdo con manifestaciones que gritan 'Cara al sol'? ¿Con las que dicen 'Felipe, felón'? ¿Con las que dicen 'Marlaska, maricón? ¿Con musulmanes, no? ¿Con las que dicen 'Irene Montero es una puta'? Eso son los manifestantes que se han concentrado en Madrid y usted no las ha condenado, y eso me preocupa", ha criticado Rufián al líder de los 'populares'.

Asimismo, ha reprochado las referencias de Feijóo a la corrupción y le ha enumerado los casos que se relacionan con su formación: "Caso Púnica, Lezo, Bárcenas, Camps, Pokemon, Gürtel...". ¿De verdad que aquí usted hoy tiene las narices de hablar de corrupción?", ha preguntado Rufián. "Crearon una caja b en su partido... Hablan de independencia judicial y cambiaron al juez de la Gürtel. Dijeron que había sido ETA y no fue ETA", ha añadido el diputado catalán,

Después, le ha preguntado cómo "tiene las narices de hablar de fraude electoral por una ley que se aprobará por mayoría". "No me voy a sentir más español por esta ley. A mí nadie me ha preguntado si quiero ser español o no", ha señalado, insistiendo en "una ley le puede puede gustar poco mucho o regular, pero es una ley aprobada por este hemiciclo". "Es de primero de democracia. La hipérbole cansa y le hace daño a su país", ha zanjado.

El diputado ha manifestado que el artículo que le "gusta mucho" de la Constitución es el 47 que "dice que hay garantizar una vivienda digna". "El 60% de los jóvenes tiene ansiedad. Quizá no sea tan importante eso como la amnistía. Quizá eso no rompa España, pero a mí me preocupa", ha añadido, y ha defendido que "la amnistía es una solución política". A renglón seguido, Rufián ha preguntado al PP si están "preparados para ganar o para perder un referéndum". "Hace cuatro años, un pleno como este era imposible. ¿Qué pasará de aquí a cuatro años?", ha cuestionado.

Antes de su intervención, el portavoz de ERC ha adelantado que es posible que su grupo presente enmiendas a la Amnistía, "sobre todo, enmiendas que puedan salir adelante". Además, ha deseado poder negociar con Junts las posibles enmiendas aunque "dos no negocian si uno no quiere".