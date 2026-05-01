Sánchez resalta que España "tiene más derechos y empleo que nunca" y carga contra los que "anuncian el apocalipsis desde hace años"

¿Qué ha dicho? El presidente, en un mensaje en X, ha resaltado "todo lo logrado" en materia laboral y llama a "echar la vista atrás": "Nada de lo que tenemos fue un regalo".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha compartido un mensaje con motivo del Día del Trabajador, destacando los logros alcanzados en derechos laborales y respondiendo a quienes predicen el "apocalipsis" con cada avance. En su mensaje, Sánchez invita a recordar tiempos en los que los derechos eran privilegios, afirmando que ahora empleo y derechos pueden coexistir. Destaca que cada derecho laboral fue una conquista colectiva y subraya el crecimiento económico de España en la UE, con un salario mínimo interprofesional que se ha duplicado en una década. Además, resalta avances en la reducción de la temporalidad, la protección del empleo y la regularización de migrantes. Concluye celebrando el Día del Trabajador.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha compartido un mensaje en X con motivo de la festividad del 1 de Mayo. Con motivo del Día del Trabajador en España, en un vídeo en el que ha querido resaltar "todo lo logrado" mientras responde a aquellos que "anuncian el apocalipsis".

Así lo ha expuesto Sánchez, que llama a "echar la vista atrás" en un tiempo "donde los derechos eran un privilegio": "Ahora sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano".

"Hubo un tiempo en el que trabajar jornadas interminables era lo normal y descansar era un privilegio, pero nada de lo que tenemos fue un regalo", ha afirmado el presidente.

Sánchez, en ese sentido, ha recordado que "cada derecho laboral fue antes una conquista colectiva para vivir mejor", y destaca el papel de España en cuanto a la economía de la zona euro: "Es el país que más crece en la Unión Europea, con un SMI que duplica al de hace tan solo una década".

"Se ha avanzado mucho, reduciendo la temporalidad con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y avanzando también en la regularización de personas migrantes, una medida de justicia para garantizar derechos y obligaciones y acabar con la explotación laboral", ha insistido.

Además, ha criticado a aquellos con mensajes que "anuncian desde hace años el apocalipsis cada vez que se amplían derechos": "La realidad es tozuda y clara, porque hay más empleo y más derechos que nunca".

"Feliz día de los trabajadores y trabajadoras", ha concluido Sánchez en un vídeo de algo más de un minuto de duración con motivo del 1 de Mayo.

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