La encerrona de Infantino: el presidente de la FIFA intenta obligar al representante de Palestina a dar la mano al de Israel

¿Qué ha pasado? El máximo dirigente del fútbol internacional hizo que ambos subieran junto a él al escenario para que posaran juntos. "Puede que no entienda el sufrimiento de nuestro pueblo", ha afirmado el palestino.

En el 76 Congreso de la FIFA, Gianni Infantino intentó escenificar la paz entre Israel y Palestina llamando a sus representantes al escenario. A pesar de que Jibril Rajoub, presidente de la Federación de Fútbol de Palestina, aceptó subir a la tarima junto a Basim Sheik Suliman, vicepresidente de la delegación israelí, se negó rotundamente a darle la mano. Infantino incluso intentó forzar el gesto, pero Rajoub se mantuvo firme, afirmando que nunca saludaría a alguien que representa a Netanyahu. Rajoub destacó que el deporte debe ser neutral, pero criticó la doble moral y pidió sanciones contra Israel. Infantino abogó por la unión, pero reconoció la complejidad del conflicto.

Gianni Infantino ha protagonizado toda una encerrona en pleno Congreso de la FIFA. En el 76 Congreso de la FIFA. En uno en el que, de repente, llamó a la tribuna tanto al representante allí presente de la Federación de Israel como al de Palestina para una especie de intento de escenificar la paz. Tal fue la intentona del mandamás del fútbol internacional que incluso trató que se dieran la mano.

Le salió mal, porque a pesar de que Jibril Rajoub, presidente de la Federación de fútbol de Palestina, aceptó subir a la tarima cuando allí estaba Basim Sheik Suliman, vicepresidente de la delegación israelí, lo de la darle la mano fue un rotundo 'no'.

Y es que incluso se ve a Infantino tratar de agarrar al representante de Palestina para que le diera la mano al israelí. Rajoub, en ese sentido, ha afirmado que jamás le daría la mano a alguien que representa a Netanyahu.

"Sigo respetando y acatando el procedimiento legal, pero es el momento de entender que hay que sancionar a Israel y acabar con esta doble moral", ha afirmado el palestino.

Y ha proseguido: "El deporte es deporte, pero si la otra parte representa a un criminal como Netanyahu y habla en su nombre, ¿cómo voy a darle la mano o a sacarme una foto con alguien así?"

"Infantino tiene derecho a tratar de tender puentes y unir a la gente, pero puede ser que no entienda el profundo sufrimiento del pueblo palestino", ha comentado.

Así fue la encerrona de Infantino. Una en la que el presidente de la FIFA llamó tanto a Israel como a Palestina a "trabajar juntos para dar esperanza a los niños". "Son asuntos complejos", expuso.

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