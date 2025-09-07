Ahora

Versiones contradictorias

Un concejal socialista de Moncada protagoniza una pelea durante una verbena por insultos a Pedro Sánchez

Sí, pero... A pesar de que él dice que se resbaló del escenario y que había una trifulca, los testigos allí presentes cuentan que saltó y que fue entonces cuando se originó la pelea.

Martín Pérez ArandaMartín Pérez Arandaagencias

Marín Pérez Aranda, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada y miembro del PSOE, se enzarzó en una pelea a eso de las cuatro de la madrugada por insultos contra Pedro Sánchez durante una verbena en las fiestas. Según dice en declaraciones a 'Levante-EMV', se lanzó desde el escenario para "poner fin a una pelea que se había originado entre jóvenes".

Sin embargo, en el vídeo puede verse cómo antes de saltar desde el escenario hace un corte de mangas a un grupo de jóvenes que le llaman "rojo" y que luego corean "Pedro Sánchez, hijo de puta". En ese momento es cuando se lanza para ir directamente contra ellos. Según dice, se resbaló.

"Es en ese instante cuando me resbalo y los jóvenes me cogieron", dice en una versión que difiere de la que dan los testigos presenciales en la tradicional Noche del Embutido.

Porque según dicen ellos no había ninguna pelea en el momento en que todo sucede y tan solo estaban cantando contra el presidente del Gobierno. Es, según dicen, cuando salta del escenario el momento en que se inicia la pelea.

Los jóvenes, según cuenta Martín Pérez Aranda a 'Levante-EMV', no solo cantaron contra Sánchez sino que también corearon 'Mazón, dimisión': "No me gusta que las fiestas del pueblo sirvan para este tipo de cosas".

El Concejal de Seguridad Ciudadana ha apelado a su "experiencia como protección civil" y afirma que "varios de los jóvenes se subieron al escenario". Además, aclara que no hubo ni heridos ni identificados, y que sólo él necesitó de atención por los "raspones en la rodilla por la caída".

