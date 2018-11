La comisión de Justicia no llega a un acuerdo para equiparar agresión sexual y abuso tras la sentencia de 'La Manada'

Según ha informado el Ministerio de Justicia, ante la falta de acuerdo, la titular de ese departamento, Dolores Delgado, ha decidido ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre y los miembros de la comisión volverán a reunirse el 13 de diciembre.

Una de las piezas claves del informe, según apuntan fuentes jurídicas, es la plasmación del "consentimiento" para determinar un delito sexual, un asunto ante el que hay diversidad de opiniones entre los penalistas.

El Gobierno aboga por vincular los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso de la víctima, de modo que "si una mujer no dice que 'sí' explícitamente, todo lo demás es 'no'", pero el PP ya ha avanzado su rechazo a esa posibilidad al considerar que puede generar un problema de prueba en los procesos.

La Comisión de Codificación recibió el encargo de revisar la tipificación de los delitos sexuales del anterior Ejecutivo, tras la polémica suscitada el pasado abril por la sentencia de 'La Manada', cuyos integrantes fueron condenados cada uno a nueve años de prisión por delitos de abuso sexual a una joven en Sanfermines, pero no por agresión sexual, al estimar los jueces que no hubo violencia o intimidación.

Ya comenzó sus trabajos con problemas, al comprobarse que comprobarse que la sección de Derecho Penal estaba compuesta por veinte hombres y ninguna mujer. El anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió incorporar a mujeres y finalmente el encargo de revisar la tipificación de los delitos sexuales recayó en quince mujeres y trece hombres, entre catedráticos de derecho penal, magistrados, abogados y expertos en violencia de género.

Se reunieron por primera vez el 24 de mayo y algunos de los integrantes del grupo se han quejado de que desde entonces no habían sido convocados de nuevo por su presidente, Esteban Mestre.

Hoy han analizado un borrador de informe y, finalmente, no se han puesto de acuerdo. En una comparecencia previa en el Senado, el secretario de Estado de Justicia ha subrayado la profesionalidad y la independencia de los expertos que forman parte de la Comisión de Codificación y ha señalado que el Gobierno valorará sus propuestas y tomará "las decisiones oportunas".

"Todo se va a contemplar con rigor jurídico y técnica jurídica", ha garantizado Dolz, quien ha confiado en un contar también con un consenso amplio en el Parlamento. Ha intentado tranquilizar así a la portavoz de Justicia del PP en la Cámara Alta, Esther Muñoz, quien ha mostrado su oposición a vincular los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso y ha alertado que, haciéndolo, el consentimiento tácito podría ser interpretado como una violación.

"El feminismo no es eso, no se defiende a las mujeres quitando derechos a la mitad de la población", ha manifestado para dejar claro que su grupo parlamentario "no comparte el discurso de odio a los hombres" que el Gobierno está "comprando".

Dolz ha asegurado que el objetivo es "ser más eficaz" en la protección de las víctimas, tras comprobarse que la tipificación de los abusos y de las agresiones sexuales "ha perturbado un poco la interpretación" de esos delitos. Ha garantizado que se hará un trabajo de "rigor jurídico", siguiendo los parámetros que ha ido fijando el Tribunal Supremo y analizando también el derecho comparado.