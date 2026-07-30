Borràs niega haber formado parte de una "negociación política" entre Junts y Sánchez y afirma que "nunca" ha pedido un indulto

¿Qué ha dicho? La expresidenta del Parlament ha reconocido que se preparó para entrar en prisión porque "durante mucho tiempo ha sido una opción muy real". "Es terrible que cuando no has cometido ningún delito puedas entrar en la cárcel", ha expuesto.

Laura Borràs, expresidenta del Parlament, ha negado haber participado en una "negociación política" entre Juntos y el Gobierno de Pedro Sánchez tras el indulto parcial que le conmutó su pena de prisión por prevaricación y falsedad documental de cuatro años a dos. La multa e inhabilitación de 13 años se mantienen. En declaraciones a TV3, Borràs apoyó la justificación de Sánchez sobre el indulto, basado en la posición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y negó que fuera un gesto político hacia Junts. Borràs, condenada en 2023 por adjudicar contratos a dedo, reconoció haberse preparado para la prisión y expresó que el indulto parcial alivió su sufrimiento personal y familiar, pero no lo considera una victoria política.

Laura Borràs, expresidenta del Parlament, ha negado haber formado parte de una "negociación política" entre Juntos y el Gobierno de Pedro Sánchez. Todo, después de que el Consejo de Ministros acordase su indulto parcial, conmutando su pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por los delitos de prevaricación y falsedad documental por otra de dos años.

El resto de la pena que le fue impuesta por estos delitos cometidos cuando dirigía la Instituciò de les Lletres Catalanes (multa e inhabilitación de 13 años) se mantiene.

Ha sido en declaraciones a TV3 donde Borràs ha hablado de Sánchez, que justificó el indulto parcial por la posición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a favor de esta solución y negó que se trate de un guiño político a Junts.

"Yo no he formado parte de ninguna negociación política", ha recalcado Borràs, que afirma que "nunca" ha pedido un indulto.

Fue en 2023 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Borràs por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la prisión.

En ese sentido, Borràs ha reconocido que se había "preparado" para entrar en prisión. "Durante mucho tiempo ha sido una opción muy real". "Es terrible que cuando no has cometido ningún delito puedas entrar en la cárcel. Es lo que desgraciadamente hemos vivido en este país en los últimos años", ha expuesto.

En ese sentido, Borràs afirma que el indulto parcial "ha reparado una parte del sufrimiento personal y familiar más inmediato", pero comparte que no hay que confundir algo así "con una reparación".

"Ni quiero ni puedo considerar que sea una victoria política lo que es un alivio personal", ha añadido.

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