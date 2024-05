"Durante la reunión se ha constatado la buena salud de la coalición" es una de las frases que se leen en el comunicado conjunto que han remitido a los medios este jueves el PSOE y Sumar tras celebrar la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Gobierno Progresista de Coalición. Una reunión que los de Yolanda Díaz habían pedido ya hace semanas, en concreto, el pasado cinco de febrero.

No obstante, los socios de Gobierno acumulan tensiones a cuenta de varios asuntos en los que discrepan como la vivienda, la renuncia a los presupuestos o, incluso, en algunos matices a la hora de reconocer el Estado Palestino. Es evidente que la relación entre socios es bastante más fría que cuando firmaron el pacto el pasado mes de octubre. Y es que Sumar cree que el PSOE es muy lento poniendo en marcha la agenda legislativa, al mismo tiempo que reclama un plan de trabajo para cumplir con las medidas pactadas.

De hecho, han aireado estas tensiones en público y a cuenta de cómo ve cada uno la situación económica en España. Lo han hecho en el mismo acto y con cuatro horas de diferencia. Mientras que el presidente del Gobierno aseguraba que "este año (...) la economía no va como una moto" sino que "va como un cohete", la vicepresidenta segunda ha pedido "no caer en el triunfalismo, a pesar de que los datos macros vayan bien". En esta línea, la también líder de Sumar sostiene que "en España con salarios medianos de 1.045 euros al mes no se puede vivir, no se puede alquilar, no se puede pagar una cuota hipotecaria".

Tras el éxito que tuvo la frase en su día, Sánchez no ha dudado en enfatizar la comparación a través de su cuenta de X. Y, por si las tensiones del Gobierno no fueran suficientes, la oposición se ha sumado en las críticas a Sánchez. El encargado en este caso ha sido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y también a través de la red social. En una publicación, el gallego ha negado que la economía vaya bien, al mismo tiempo que ha criticado que decir eso "es reírse de los españoles".