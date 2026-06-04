Las cloacas sabían que Ábalos había "reconocido en laSexta" haber filtrado los mensajes con Sánchez y aun así fueron a por la UCO

Los detalles Los investigadores afirman que la fontanera transmitió "a terceros" la idea de que la UCO había filtrado unos WhatsApps de Ábalos aunque el entonces abogado del socialista le habría confirmado que había sido su cliente.

En mayo de 2025, 'El Mundo' publicó reportajes con mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, que Ábalos filtró. Leire Díez intentó hacer creer que la UCO era responsable, según el sumario al que accedió laSexta. Investigadores encontraron conversaciones donde Leire insistía en culpar a la UCO, a pesar de saber que Ábalos lo había admitido en laSexta. Ábalos confesó que filtró los mensajes de 2023 con Sánchez a alguien de confianza. Tras la publicación en laSexta, Leire continuó difundiendo la versión de la UCO, mientras el Gobierno calificaba la filtración de "muy grave".

En mayo de 2025, 'El Mundo' publicó una serie de reportajes en los que aparecían mensajes intercambiados entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Aunque la trama de Leire Díez era consciente de que fue el propio Ábalos quien filtró los WhatsApps, trabajó para que pareciese que había sido obra de la UCO, según esgrime el sumario al que ha tenido laSexta.

Los investigadores han hallado una conversación sobre este asunto entre la fontanera del PSOE y Santos Cerdán en la que el entonces secretario de Organización socialista la avisa de que Ábalos "lo ha reconocido en laSexta" y ella responde que "ya me lo habían contado".

Según expone la UCO, tras la publicación el 10 de mayo de 2025 en 'El Mundo' de la columna "Mi amigo Ábalos", en la que aparecían transcritos de forma literal una serie de mensajes que, supuestamente, habrían intercambiado el ahora exdiputado y el presidente del Gobierno, Leire habló con José Aníbal Álvarez, entonces abogado de Ábalos, y éste le confirmó que su cliente era el autor de la filtración.

"Acabo de hablar con el cliente y me dice que no ha sido la UCO", le dijo Álvarez a Leire, que insistió: "Qué no ha sido él o que no ha sido la UCO?". "Que no ha sido la UCO", confirmó el abogado.

Leire culpa a la UCO

A pesar de tener esta información, los investigadores apuntan a que "Leire habría continuado transmitiendo lo contrario a terceros". Una de esas personas fue Leticia de la Hoz, actual abogada de Ábalos. De la Hoz envió a la fontanera otra noticia con los Whatsapps de Ábalos y Leire simplemente respondió: "No ha sido Ábalos". "UCO?", preguntó la abogada, ante la respuesta afirmativa de Leire.

En posteriores conversaciones, De la Hoz comentó a Leire que "parece que todo el mundo da por hecho que ha sido la UCO", a lo que la fontanera contestaba con frases como "es que no hay dudas".

Por ello, los investigadores inciden en el sumario que "aun siendo plenamente conocedora de que dicha noticia no había sido filtrada por la UCO, Leire persistió en atribuir su responsabilidad a la misma, con la finalidad no solo de mantener su estrategia, sino también de proteger a terceros frente a Ábalos".

Ábalos lo admitió en laSexta

En medio de la presunta campaña de Leire para acusar de la filtración a la UCO, José Luis Ábalos reconoció a laSexta que él había sido el responsable. Explicó que consintió la filtración de los mensajes de 2023 con Sánchez, porque entregó una copia a una persona de su confianza que tiene que ver con el ámbito de su defensa.

Según la UCO, "minutos después" de la publicación de la noticia en laSexta, Leire envió a Vicente Fernández una captura de una conversación con Santos Cerdán "sobre las filtraciones y el reconocimiento que había hecho Ábalos de las mismas".

La fontanera avisaba a Cerdán de que "le estoy preguntando" y él respondía: "No le preguntes, lo ha reconocido en la sexta. Vaya elemento!". "(...) ya me lo habían contado", añadía ella. Según la captura de la conversación que incluye la UCO en el informe, esta conversación tuvo lugar a las 15:28 horas, apenas 45 minutos después de la publicación de la noticia en laSexta, hecha a las 14:45 horas.

En esta línea, los investigadores también incluyen en el sumario otra conversación entre Leire con Julio Víctor González, presunto interlocutor entre la fontanera y Mercedes González, posterior al reconocimineto de Ábalos sobre la filtración de los mensajes.

En ella, le reprochaba su supuesta "protección" al exsecretario de organización por haber responsabilizado a la UCO. "Protegiendo a tu amigo te equivocas ... ya te lo he dicho varias veces ... con lo que ha generado no se le puede echar una mano", reprochó a Leire, que respondió: "Julio. Solo evito que haga más daño. Ya está".

Más allá de la trama Leire, en los días previos a que Ábalos reconociese que él había filtrado los mensajes, el Gobierno tachó la filtración de "muy grave", destacando que podía "vulnerar" el derecho a la intimidad de Pedro Sánchez.

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