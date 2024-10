El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que su Gobierno no comparte ni entiende que el PP -con el que gobierna en las islas- haya suspendido las conversaciones que mantenía con su ejecutivo y el Gobierno central acerca de la acogida de menores migrantes no acompañados.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa después de su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en el marco de la ronda de encuentros con los jefes de ejecutivos autonómicos que empezó hace tres semanas. Clavijo también ha mostrado la "estupefacción" y la "profunda decepción" con la que vivió el pleno en el Congreso de ayer, en el que estaba previsto que se abordasen temas de inmigración y acabó desviándose hacia otros temas, un aspecto que también ha afeado al PP.

Clavijo reclama un tratamiento singular para los menores

Clavijo también ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la comunidad autónoma cuente con un tratamiento singular desde el Estado en cuanto al tratamiento de los menores migrantes. Cuando los migrantes llegan a Canarias, también "llegan a Europa y llegan a España", están en las islas "porque nos los trae Salvamento Marítimo", y por lo tanto hace falta "un acuerdo de país" y que el Estado asuma sus responsabilidades, dijo Clavijo tras reunirse con Sánchez dentro de la ronda del presidente del Gobierno con los dirigentes autonómicos para abordar la financiación autonómica.

El presidente canario ha informado de que Sánchez se ha comprometido a ingresar antes de fin de mes 50 millones de euros incluidos en el presupuesto para compensar los gastos autonómicos en la atención de los menores migrantes, pero Canarias exige 160 millones. Sánchez ha aceptado que es necesario que se pongan más recursos y ha emplazado a Clavijo a una próxima reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar de esa financiación adicional que compense el gasto de Canarias en atender a unos 5.500 menores de edad extranjeros no acompañados.

Además, ha insistido en la necesidad de un acuerdo de país para la distribución de los menores entre las comunidades autónomas, pero enfatizó que en tanto en cuanto no se produzca ese pacto "el Gobierno de España no puede estar ausente del drama migratorio, no puede usar como excusa que las competencias de los menores son de las comunidades autónomas".