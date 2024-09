El presidente canario, Fernando Clavijo, acusa al Gobierno de atacar a Canarias "tras meses sin noticias ni respuestas" ante la presión migratoria que soporta el archipiélago, tras las advertencias que tanto el Ejecutivo central como la Fiscalíahan hecho a la administración canaria a raíz de su nuevo protocolo relativo a los menores migrantes no acompañados.

Clavijo ha recriminado al Estado que no esté aplicando este protocolo "para poder atender y garantizar la seguridad de estos menores", pese a tener competencias en materia de extranjería, fronteras y Salvamento Marítimo. "Nuestro posicionamiento es atenderlos y pedirle al Gobierno de España que nos ayude porque no podemos más, porque no tenemos capacidad y las condiciones de hacinamiento no nos están permitiendo garantizar la seguridad del menor", ha aseverado el presidente autonómico.

El dirigente de Coalición Canaria ha recalcado que el archipiélago acoge y tutela a "casi el 70% de los menores extranjeros no acompañados de toda España". Si hiciésemos la equivalencia, ha ilustrado, "es como si hubiesen llegado 130.000 menores a España y todo eso lo estamos soportando en solitario los canarios". Una región, ha apostillado, que, junto a estos niños, son las "víctimas" de esta emergencia humanitaria.

"A la vista de lo que está sucediendo, lo que hemos hecho es aplicar el protocolo que no estaba aplicando el Gobierno para poder atender y garantizar la seguridad de los menores. El Gobierno tiene que entender que tiene que asumir sus responsabilidades y ayudar, no atacar a Canarias, en una crisis humanitaria como ésta", ha incidido.

Para el presidente canario, es "absolutamente indecente" que, "de repente, se reúnan cuatro ministros y planteen llevar este protocolo al Tribunal Constitucional para atacar a Canarias. No lo alcanzo a entender, cuando llevamos meses pidiendo ayuda y no se nos ha brindado".

Clavijo ha defendido que "lo único que está pidiendo" Canarias "es que cuando le entreguen un menor venga reseñado, inscrito en el registro de los menores no acompañados, con una foto para poder reconocerlo, porque con un listado de nombres no es suficiente".

"Quizás lo que no le gusta al Estado es que le estamos advirtiendo de que tenemos sobrepasados los recursos, que están hacinados", ha deslizado. "Atender a un menor no es aparcarlo en una carpa, es darle el idioma, escolarizarlo, darle ayuda psicológica, formarlo e integrarlo, y eso requiere de unos recursos y ahora mismo estamos totalmente sobrepasados en Canarias", ha denunciado.

Fernando Clavijo también se ha referido a la posible visita del papa a Canarias, ante lo ha que mostrado "su alegría y agradecimiento", al tiempo que ha recordado que cuando recibió el pasado mes de enero a la delegación del Gobierno regional que preside "ya mostró su empatía" con los ciudadanos del archipiélago y su "comportamiento ejemplar" en esta crisis humanitaria.

"Hasta él ve que es absolutamente desmedida la presión a la que nos están sometiendo a los canarios y, lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales ahora el Gobierno de España se dedica a atacar a Canarias, no a ayudarla ni tampoco a los menores, no a prestar recursos, no a reunirnos para entendernos", ha aseverado.