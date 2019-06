Ciudadanos no entrará en gobiernos con Vox: "No va a haber mesas a tres"

Ciudadanos no aceptará gobiernos con Vox y responde al Partido Popular que no negociarán con la formación de ultraderecha: "No va a haber mesas a tres". Los de Albert Rivera insisten en que no van a formar parte de gobiernos donde estén Vox o Podemos o nacionalistas. El número 2 del partido, José Manuel Villegas, ha insistido en rueda de prensa en que no va a haber tripartitos con la formación de Santiago Abascal y repite que su socio preferente es el PP.

Ciudadanos quiere acuerdos con el PP y que el resto de partidos los acepten o no.

"Hemos manifestado nuestra voluntad de que el PP sea el socio preferente, pero con acuerdos a dos. Luego el resto de formaciones tendrán que decidir sobre si aprueban o no esos acuerdos", ha explicado. En casos como Madrid, capital o comunidad, dice Villegas que Vox será responsable de si sale un gobierno u otro, que en sus manos está si apoya o no un pacto de gobierno entre PP y Cs. "Tendrá que decidir si le parece bien el acuerdo o si prefiere que siga gobernando Carmena", ha apuntado.

Por unanimidad

Asegura Villlegas que los criterios para negociar los pactos electorales se han aprobado por unanimidad, a pesar de que en algunos territorios se hayan pronunciado voces a favor de pactar con el PSOE, como ese el caso de Castilla y León.

"Se puede dar la foto, de alguien de Cs con Vox o Podemos, pero solo para informar de acuerdos".

Pero el secretario general de Ciudadanos insiste: "Se puede dar la foto, de alguien de Cs con Vox o Podemos, pero solo para informar de acuerdos", ha dicho Villegas. Desde Vox, Abascal ya ha dicho que la foto será si es para negociar y pone como condición que Ciudadanos se siente con ellos para aprobar gobiernos de derechas.

Con el PSOE, "excepcionalmente"

Villegas ha dejado la puerta abierta a pactos con el PSOE. Ha dicho que aunque su socio preferente es el PP, en aquellos lugares donde no sea posible, "excepcionalmente" se harán con el PSOE allá donde sus dirigentes, ha dicho, asuman sus políticas "y se desmarquen de las políticas de Pedro Sánchez". Pero en ningún caso, dice, tripartitos. Comunidades como Castilla y León, Aragón y Murcia dependen de lo que decida Ciudadanos.

Ciudadanos niega su apoyo a Ada Colau en Barcelona como quiere Valls y apoya Garicano.

A Villegas también se le ha preguntado sobre las declaraciones de su número 1 al Parlamento Europeo, Luis Garicano, que ve no ve con malos ojos apoyar a Ada Colau en Barcelona: "La Ejecutiva es clara, hay que evitar que nacionalistas y populistas lleguen al gobierno". Y asegura que sus 6 concejales los ponen al servicio del candidato del PSOE. Dicen que Jaume Collboni es "un mal menor ante los separatistas".