Ignacio Aguado: "Quiero formar un Gobierno exclusivamente del PP y de Ciudadanos"

Ignacio Aguado se cierra en banda a un acuerdo con el PSOE para convertir a Ángel Gabilondo en presidente de la Comunidad de Madrid.

En 'Al Rojo Vivo' ha insistido en tender la mano a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, pero asegura que no aceptará un gobierno con Vox.

Asegura que ya ha hablado con Ayuso y que a lo largo de esta semana tendrán un primer encuentro. Considera que el mensaje que le han dado los madrileños es que pacte con el PP.

Aguado, en 'ARV': "Etoy dispuesto a hablar con todos, pero para gobernar tiendo la mano al PP".

Con Gabilondo explica que solo ha hablado para felicitarle por los resultados del 26M, y desde Ciudadanos confirman que ya han recibido la carta que ha enviado el socialista a todos los grupos políticos para iniciar una ronda de reuniones.

Cs deja en manos de Vox la futura presidencia

"Estoy dispuesto a hablar con todos, pero para gobernar le tiendo la mano al PP", aclara. "Vox tiene derecho decidir lo que va a hacer, si dejar que gobierne Ciudadanos y el PP o que lo hagan Gabilondo y Errejón", afirma.

Desde la Ejecutiva de Ciudadanos, su número 2, José Manuel Villegas, ha insistido en que aún no han empezado las negociaciones en ningún lugar. Y añade que no descartan presidir gobiernos autonómicos y municipales incluso en lugares donde, como en la ciudad de Madrid, no fueron el partido más votado el pasado domingo.

'Operación Villacís' en Madrid

Sobre la posibilidad de apoyar a Gabilondo a cambio de los votos del PSOE para convertir a Villacís en alcaldesa de la capital, ha asegurado: "No hay ninguna operación en ningún municipio ni comunidad autónoma a día de hoy".

Villegas reconoce que van a intentar que Villacís sea la alcaldesa de la capital.

Y a continuación ha añadido: "¿Nos gustaría que Begoña Villacís fuera alcaldesa de Madrid? Sí, y lo vamos a intentar. ¿Nos gustaría que Ignacio Aguado fuera presidente de la Comunidad? Sí, y lo vamos a intentar".

En cualquier caso, Villegas ha asegurado que los posibles acuerdos con el PSOE solo serán posibles "si los dirigentes socialistas reniegan de las políticas de Sánchez" y se comprometen a no negociar nunca ni con populistas ni con separatistas".

Cs exigirá en sus pactos que los líderes socialistas renieguen de las políticas de Sánchez.

A esa exigencia Ciudadanos suma que los líderes socialistas con los que pacten dejen claro que están a favor de la aplicación del artículo 155 en Catalunya.