La ambigüedad de Ciudadanos al preguntarles si descartan sentarse con Vox: "No creemos en gobiernos tripartitos"

Ciudadanos sigue sin ser claro sobre sus socios para pactos en Ayuntamientos y Comunidades. Melisa Rodríguez ha recordado en El Objetivo que "hace tres años" se sentaron "con el PSOE primero y luego con el PP para llegar a un acuerdo de investidura" y que después hicieron "una oposición constructiva".

Cree que el "único que va a ser responsable de si Carmena vuelve a ser alcaldesa es Vox" porque "está primando los sillones antes de las propuestas". Espinosa de los Monteros le ha respondido: "¿Cómo sabéis que primamos los sillones si no os habéis sentado todavía?".

Melisa Rodríguez hace una petición directa a Vox: "Tienen que decidir si quieren un Gobierno de PP y Ciudadanos o uno liderado por Carmena". Al ser preguntada por si Ciudadanos se sentará o no con Vox, la política no es clara: "Nuestro socio prioritario es el PP y no creemos que la fórmula de tripartitos sea conveniente".