Trabajos contrarreloj para ampliar las plazas en Los Rosales: hay ocho duchas y 15 váteres para más de 800 migrantes

Los detalles Este campamento, que fue abierto este domingo, acoge a 864 personas, por lo que ya hay habilitadas 4.300 plazas. En las últimas horas, los operarios han llevado colchones y camas a este centro, que sigue siendo acondicionado pese a que ya hay migrantes ocupándolo.

Ante la necesidad ampliar la capacidad de acogida de migrantes en Ceuta, el Gobierno ya está trabajando para mejorar las condiciones del campamento temporal ubicado en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda.

En las últimas horas, los operarios han llevado colchones y camas a este centro, en el que se han instalado ocho duchas y 15 váteres para las 864 personas que están instaladas en estas carpas, que siguen siendo acondicionadas pese a que ya hay migrantes ocupándolas.

Con la apertura del emplazamiento de Los Rosales este domingo son alrededor de 4.300 las plazas habilitadas ya, y en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales, según el Ministerio de Vivienda.

El objetivo es que estas carpas sean ocupadas por las miles de personas que permanecen acampadas en la playa del Trampolín, la cual ha sido objeto en los últimos días de numerosas reyertas entre estos migrantes.

Con capacidad para 864 personas, en centro de Los Rosales se llenó en menos de dos horas. Cientos de migrantes se quedaron fuera, a la espera de una solución, sin tener dónde ir. La prioridad del Gobierno, una vez instalados los migrantes, es completar los trámites de registro para evaluar su situación caso por caso para proceder con los expedientes de devolución.

Ceuta exige desalojar la desalinizadora de playa Benítez

El Gobierno de Ceuta ha pedido a la Delegación del Gobierno el desalojo urgente del asentamiento de la playa de Benítez, que se encuentra junto al muro perimetral de la planta desalinizadora, al considerar que supone un riesgo para la seguridad y el funcionamiento de una infraestructura considerada "esencial" para el abastecimiento de agua potable de la ciudad.

La petición, formulada por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, llega después de un incremento de migrantes en el entorno. En las últimas horas se podían contabilizar más de un centenar de chabolas en la playa de Benítez, separada de la del Trampolín por la propia desalinizadora.

*Noticia en ampliación.

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