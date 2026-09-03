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Crisis en Ceuta

Sánchez insiste en que el Gobierno no recibió avisos previos sobre Ceuta: "Ningún informe iba más allá del aviso rutinario"

¿Qué ha dicho? "Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y otra es decir que iban a entrar 70.000. Eso no lo hizo ningún informe. Esto no es acusar a ningún organismo. Es decir la verdad", ha insistido Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para informar de la gestión de la crisis en Ceuta.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en que el Gobierno no recibió avisos previos sobre lo que podía ocurrir en Ceuta el pasado 30 de julio, cuando alrededor de 80.000 migrantes entraron irregularmente en la ciudad autónoma.

"Hemos revisado todas las notas del CNI, de nuestras Fuerzas de Seguridad durante aquellos días, y ninguna iba más allá del aviso rutinario y ninguno preveía la escala", ha asegurado Sánchez en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar de la gestión de la crisis en Ceuta.

"Se ha dicho que FRONTEX alertó un mes antes; no es cierto. FRONTEX hizo un informe rutinario que no preveía nada ni remotamente parecido a lo sucedido. Se ha dicho que la Policía había advertido una semana antes; no es correcto. Había un informe pero no de la frontera ceutí. Se ha dicho que el gobierno de Ceuta alertó; tampoco es cierto. Vivas nos hizo notar que los cruces a nado habían pasado de 10 a 20", ha defendido Sánchez.

De esta manera, el presidente del Gobierno ha insistido en que "la Policía de Ceuta mandó un informe de hechos relevantes" en el que "solo se informa del aumento de cruces a nado pero sin avisos".

Aunque ha reconocido que "el CNI hizo dos informes de situación y decían que se aumentaban los cruces por el espigón y se recomendaba aumentar la precaución", según ha asegurado Sánchez, "el cruce que estaba habiendo por el espigón no era excepcional" ya que "había un patrón recurrente desde el punto de vista estacional, que se multiplican en junio y julio".

El CENIF hablaba de un "riesgo potencial con impacto bajo y medio"

Esta semana se ha conocido el informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha entregado en la Audiencia Nacional, un informe demoledor para el Gobierno que apunta a las autoridades marroquíes en el origen de la crisis. Además, señala que la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta tenía el objetivo de "colapsar el sistema" y cuestionar al CNI.

Según Sánchez, estas notas del CENIF "han generado mucha especulación" y ha mencionado dos notas que realizó el organismo los días previos a la entrada masiva, el 28 y 29 de julio. En el informe del día 28, según Sánchez, el CENIF señala "un incremento paulatino de acceso por los espigones" aunque concluye que "el movimiento en redes no es preocupante".

El 29 de julio, un día antes de producirse la entrada masiva, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras habla, según el jefe del Ejecutivo, "de un riesgo potencial y se adjunta una tabla de escenarios pero con impacto bajo y medio". La propia nota declara, según ha dicho Sánchez, "que no puede asegurarse que esto vaya a producirse" y que si hubiera novedades se remitirán actualizaciones".

Pero el Gobierno "no tiene nada que ocultar". O por lo menos así de claro lo ha querido dejar Sánchez, quien ha anunciado que ha ordenado publicar todos los informes recibidos por la crisis migratoria en la ciudad autónoma para tener una "absoluta transparencia".

"Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y otra es decir que iban a entrar 70.000. Eso no lo hizo ningún informe. Esto no es acusar a ningún organismo. Es decir la verdad", ha insistido el jefe del Ejecutivo, quien ha añadido: "Es absurdo pensar que el Ejecutivo lo sabía y no hizo nada. ¿En qué cabeza cabe?". "Los organismos competentes reaccionamos y lo hicimos con todos los medios", ha matizado Sánchez y ha señalado que hubo "organismos que se vieron desbordados por la magnitud".

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