Ahora

Crisis migratoria

La jueza Tardón pide al juzgado de Ceuta que le remita las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno

Los detalles Tardón pide que se "valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este Juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue".

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar en Ceuta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido al juzgado de Ceuta que recibió una denuncia contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, que valore la posibilidad de enviarle esas diligencias.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, Tardón ha enviado a su colega de la Plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, María de la Luz Lozano, el auto por el que admitió a trámite las denuncias que se habían presentado tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Tardón le pide que "valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este Juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue".

Hazte Oír se querelló contra Pérez Triano por posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.

La jueza de Ceuta incoó diligencias pero, de momento, no le había llamado a declarar como investigado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Más de 800 migrantes duermen por primera vez en una cama desde el 30 de julio: así es el asentamiento de Los Rosales
  2. Suecia vira a la izquierda: el Partido Socialdemócrata gana las elecciones, con el 94% escrutado
  3. ¿La IA, un riesgo real para la vida?: "Si los que la entrenan dicen que puede acabar con la humanidad es que el peligro está ahí"
  4. El dolor tras el odio reúne a una víctima de ETA y al terrorista que mató a su familia: "Quiero mirarle a los ojos y pedirle perdón"
  5. Asesinan a una estudiante española de 21 años que estaba de intercambio universitario en México
  6. El avance hutí en Yemen eleva la tensión en Oriente Medio y ya miran hacia Arabia Saudí: "Habrá acciones más masivas y severas"