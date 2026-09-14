La jueza Tardón pide al juzgado de Ceuta que le remita las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno

Los detalles Tardón pide que se "valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este Juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue".

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha solicitado al juzgado de Ceuta que considere enviarle las diligencias relacionadas con una denuncia contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Según una providencia obtenida por laSexta, Tardón ha remitido a María de la Luz Lozano, jueza de la Plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, el auto que admite a trámite las denuncias tras la entrada masiva de migrantes el 30 de julio. Tardón sugiere que se evalúe la posibilidad de que el juzgado de Ceuta se inhiba en favor del suyo si las conductas denunciadas están incluidas en su procedimiento.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido al juzgado de Ceuta que recibió una denuncia contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, que valore la posibilidad de enviarle esas diligencias.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, Tardón ha enviado a su colega de la Plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, María de la Luz Lozano, el auto por el que admitió a trámite las denuncias que se habían presentado tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Tardón le pide que "valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este Juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue".

Hazte Oír se querelló contra Pérez Triano por posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.

La jueza de Ceuta incoó diligencias pero, de momento, no le había llamado a declarar como investigado.

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