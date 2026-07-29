La cuarta ola de calor arranca con avisos en 14 comunidades: solo Asturias, Murcia y Baleares se libran de las alertas

Los detalles La AEMET espera que este episodio de calor extremo se extienda hasta la próxima semana y afecte especialmente a los valles del Guadiana, el Guadalquivir y el Ebro.

La cuarta ola de calor del 2026 comienza este miércoles afectando a 14 comunidades autónomas con avisos por altas temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Andalucía sufrirá las peores condiciones, con Córdoba, Granada y Jaén en aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados, mientras que Sevilla tendrá alerta amarilla con máximas de 39 grados. Aragón, Lleida y Girona también están en alerta naranja, al igual que Madrid, Navarra y partes de Castilla y León. En el País Vasco y La Rioja, las temperaturas alcanzarán hasta 42 grados localmente. Cantabria, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias están en nivel amarillo.

La cuarta ola de calor del 2026 comienza este miércoles con avisos por altas temperaturas en hasta 14 comunidades autónomas. Solo Asturias, la Región de Murcia y Baleares se libran de las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología en una jornada en la que los termómetros pasarán de los 40 grados en buena parte del país.

Andalucía volverá a llevarse lo peor de esta nueva de calor, con aviso naranja (riesgo importante) en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, donde se alcanzarán en las próximas horas los 40 grados, mientras que Sevilla no pasará de la alerta amarilla, con máximas de hasta 39 grados.

También están en alerta naranja las tres provincias de Aragón, así como Lleida y Girona, con máximas entre 37 y 39 grados, mientras que Barcelona y Tarragona estarán en aviso amarillo y no superarán los 37 ºC.

En Castilla-La Mancha el aviso naranja afecta a toda la comunidad, excepto a la provincia de Guadalajara, con termómetros que alcanzarán los 40 grados. Por su parte en Castilla y León el nivel naranja se ha activado únicamente en Burgos, Soria y Valladolid por calor de entre 37 y 39 grados, mientras que el resto de las provincias está en amarillo.

En el centro peninsular, la Comunidad de Madrid se encuentra en nivel naranja por temperaturas de hasta 39 grados en el área metropolitana y el corredor del Henares, así como en las zonas sur, las Vegas y oeste. En la sierra, el aviso es amarillo por máximas de 36 grados. Navarra está en naranja por calor de hasta 41 grados en el centro, aunque de forma local podrán alcanzarse los 42 grados en Pamplona capital y en zonas bajas de la Ribera.

En el País Vasco, los termómetros llegarán a los 39 grados en Álava y a los 37 en el interior de Gipuzkoa y en La Rioja se alcanzarán los 40 grados en la Ribera del Ebro, aunque localmente las máximas también podrían subir hasta los 42. Cantabria, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias están con nivel amarillo por valores que oscilarán entre los 35 y 39 grados. Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

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