Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la entrada masiva de migrantes para "defender" los derechos de su pueblo

Los detalles El Gobierno Juan Jesús Vivas sostiene que la llegada masiva habría afectado de "forma directa y grave a bienes e intereses públicos" de la ciudad autónoma.

El Gobierno de Ceuta ha decidido personarse como acusación particular en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio a través de la frontera del Tarajal. Según el presidente Juan Jesús Vivas, estos hechos afectaron gravemente a bienes e intereses públicos de la ciudad, alterando servicios esenciales y la seguridad ciudadana. El objetivo es defender los derechos de los ceutíes y exigir responsabilidades penales y civiles. Vivas también confirmó que el rey Felipe VI reafirmó su compromiso de visitar Ceuta.

El Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos a través de la frontera del Tarajal.

Según ha informado el Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP), estos hechos habrían afectado de "forma directa y grave a bienes e intereses públicos" de la ciudad autónoma.

En particular, al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a la seguridad y tranquilidad ciudadanas, así como al sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados.

El objetivo de personarse, según ha expresado el gobierno ceutí en un comunicado al que ha accedido laSexta, es "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta".

La personación del Gobierno de Ceuta como acusación particular permitirá la defensa de sus intereses institucionales, la adecuada valoración de los perjuicios sufridos y sus servicios públicos, y la eventual exigencia de las responsabilidades penales y civiles que procedan frente a los responsables de los hechos investigados.

Este mismo jueves, Vivas ha confirmado que durante su conversación telefónica del miércoles con el rey, Felipe VI reafirmó su compromiso de viajar a Ceuta.

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