Ahora

Audiencia Nacional

Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la entrada masiva de migrantes para "defender" los derechos de su pueblo

Los detalles El Gobierno Juan Jesús Vivas sostiene que la llegada masiva habría afectado de "forma directa y grave a bienes e intereses públicos" de la ciudad autónoma.

Comparece el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos a través de la frontera del Tarajal.

Según ha informado el Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP), estos hechos habrían afectado de "forma directa y grave a bienes e intereses públicos" de la ciudad autónoma.

En particular, al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a la seguridad y tranquilidad ciudadanas, así como al sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados.

El objetivo de personarse, según ha expresado el gobierno ceutí en un comunicado al que ha accedido laSexta, es "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta".

La personación del Gobierno de Ceuta como acusación particular permitirá la defensa de sus intereses institucionales, la adecuada valoración de los perjuicios sufridos y sus servicios públicos, y la eventual exigencia de las responsabilidades penales y civiles que procedan frente a los responsables de los hechos investigados.

Este mismo jueves, Vivas ha confirmado que durante su conversación telefónica del miércoles con el rey, Felipe VI reafirmó su compromiso de viajar a Ceuta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez demuestra su soledad a la hora de exculpar a Marruecos: socios y oposición coinciden con matices frente a la "prudencia" del PSOE
  2. La violencia, los insultos y las descalificaciones no son apoyar a Ceuta: así usaron neonazis y grupos radicales el sufrimiento de la ciudad para dar alas al odio
  3. Nuevo episodio de "gamberrismo institucional" de Ayuso: planta a Hacienda e insta al resto de regiones del PP a hacerlo para evitar la reforma de financiación
  4. Hallan restos óseos en la casa en la que buscan el cadáver de un bebé de 18 meses: el TSJC insiste en que la causa está secreta
  5. De los JJOO de Barcelona a la revolución con Cupra: SEAT, la marca que acompañó a los españoles durante más de siete décadas
  6. Somos lo que somos por nuestro ADN: un estudio disminuye el peso de la familia y el ambiente en la personalidad