"Es injusto el tratamiento que está recibiendo el presidente por sus socios": José Muñoz opina sobre las críticas a Sánchez por Ceuta

José Muñoz, diputado del PSOE en Les Corts, cree que se está criticando injustamente a Pedro Sánchez por su política internacional y afirma que al presidente "no le falta valentía para tomar decisiones audaces, incluso impopulares".

En su entrevista con Ana Pastor, Gabriel Rufián se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno de la crisis de Ceuta, en la línea de lo que se ha visto de todo el arco parlamentario en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia de Pedro Sánchez.

José Muñoz, diputado del PSOE en las Cortes Valencianas, opina que "es un poco injusto el tratamiento que está recibiendo el presidente del Gobierno por sus socios y respecto a su política internacional".

"Que se le critique a Pedro Sánchez valentía para poner pie en pared contra lo que está ocurriendo en el mundo, cuando él no esté de acuerdo, es injusto", afirma Muñoz.

En este sentido, recuerda que el presidente del Gobierno condenó el genocidio en Gaza y "fue de los primeros en romper relaciones con Israel". También señala que fue el primero en decirle 'no' a Donald Trump en la guerra de Irán y, afirma, "tiene consecuencias".

Por todo ello, asegura que "a Pedro Sánchez no le falta valentía para tomar decisiones audaces, incluso a veces impopulares", pero que en el caso de esta crisis con Marruecos, "necesita las pruebas suficientes" para "asumir el coste que puede producir un cambio en la relación con Marruecos, un coste que va a cambiar la posición no solo de España, sino del conjunto de la Unión Europea".

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