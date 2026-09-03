Ignacio Cembrero afirma que los marroquíes creen que "Sánchez, una vez más, ha sacado las castañas del fuego a Marruecos"

El periodista afirma haber recibido mensajes por parte de ciudadanos de Marruecos en los que le han dicho que deberían dar la mayor condecoración marroquí a Sánchez e, incluso, darle la nacionalidad marroquí.

Pedro Sánchez se ha pronunciado este jueves en el Congreso de los Diputados y, muchos se han mostrado muy críticos con sus afirmaciones, ya que consideran que está llevando a cabo una política de apaciguamiento.

Ignacio Cembrero expone que hay numerosos ejemplos de esa política de apaciguamiento. Por ejemplo, cuando eurodiputados socialistas y Vox votaron juntos para evitar que una saharaui sea candidata a un premio de derechos humanos. "Hay miles de ejemplos", recalca.

El periodista expone que ha recibido mensajes de marroquíes en los que le decían que dar la mayor condecoración que hay en Marruecos a Pedro Sánchez e, incluso, que tendrían que darle la nacionalidad marroquí.

"Piensan que, una vez más, ha sacado las castañas del fuego a Marruecos en el debate del Congreso", indica. Cembrero añade que también ha podido hablar con marroquíes exiliados y que viven dentro del país, que en ocasiones son críticos con las autoridades, y le han transmitido que "nunca se ha hablado tan mal de Marruecos como hoy en el Congreso español".

En cuanto a la prensa marroquí, resaltan "lo que ha dicho Sánchez, aunque se olvidan de algunas cosas importantes, como que convocó a la embajadora de Marruecos". Cembrero indica que en la prensa también se destacaba "que la cúpula de la policía nacional había desautorizado el informe de la comisaria de extranjería, con eso se quedan". "El contenido del informe, muy bien, no lo cuentan", concluye.

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