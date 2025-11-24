Susana Camarero excusa su desconexión del CECOPI el día de la DANA: "Asistí el tiempo que la agenda me lo permitió"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Servicios Sociales defiende que "todas las personas" que utilizaron el botón de teleasistencia "recibieron confirmación". "Esas seis llamadas que se han trasladado al juzgado, llamadas angustiosas, demuestran que el servicio funcionó", asegura.

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, se desvinculó de la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 fallecidos en Valencia. Explicó que se desconectó del CECOPI para asistir a un acto empresarial debido a su agenda y porque no fue convocada a la reunión. En su comparecencia ante la comisión de investigación, defendió que el servicio de teleasistencia funcionó adecuadamente y que participó en el CECOPI por iniciativa propia. Aseguró que estuvo en contacto constante con su equipo y justificó su actuación durante la emergencia, calificando su mensaje al exsecretario de Emergencias como un "WhatsApp de ánimo".

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, se desvinculó este lunes de la gestión de la trágica DANA del 29 de octubre de 2024, que registró 229 fallecidos en la provincia de Valencia, y justificó su decisión de desconectarse del Centro de Coordinación Operativa integrado (CECOPI) para asistir a un acto de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana por "responsabilidad con su agenda" dado que no había sido "convocada" a la reunión.

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA, la 'número dos' de Carlos Mazón, presidente en funciones del Gobierno valenciano, hizo un repaso de su jornada y dio cuenta de cómo actuó su cartera durante la catástrofe natural. Por un lado, defendió que el servicio de teleasistencia "funcionó" y que todas las llamadas que recibió este servicio "fueron contestadas". Y por otro, remarcó que participó en el CECOPI por iniciativa propia y su equipo estuvo conectado toda la noche.

"Yo asistí el tiempo que la agenda me lo permitió […] y asistí porque pedí el enlace a mis asesores, llegó la convocatoria y dije 'quiero enterarme primera persona de lo que está sucediendo'. Nadie esperaba que yo estuviese ahí. Y el secretario autonómico me fue trasladando aquellas incidencias que se comentaban en el CECOPI y que podían tener que ver con mis centros. Por tanto, yo no abandono algo a lo que no fui convocada", subrayó Camarero, que dijo que estuvo "hablando permanentemente" con sus subordinados.

Camarero también aludió al mensaje que envió al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. El ex número dos de Emergencias advirtió a las 14.44 horas que "los barrancos están a punto de colapsar", y la vicepresidenta replicó "jope, si necesitas algo, nos dices". En su opinión, fue un "WhatsApp de ánimo" que demuestra que "su Consellería está activa trabajando en la emergencia desde las 8 de la mañana".

