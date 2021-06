Pablo Casado solicitará "legitimación para presentar un recurso contra los indultos" a los líderes del procés porque, dice, es una "parte afectada". Así lo ha indicado en una entrevista en 'Onda Cero', en la que también ha asegurado que no admite la legalidad de esta medida.

El líder de los 'populares' ha defendido que es "parte afectada" porque, según el informe de la Guardia Civil, figuraba entre los objetivos de los CDR, los Comités de Defensa de la República, a los que relaciona con los presos independentistas que van a salir de prisión.

"Un juez ha tomado declaración a unos CDR que reconocieron que me investigaban para atentar. Podemos decir que son la continuación del 1-O, a los que Torra decía que 'apretaran'. Podemos decir que somos parte perjudicada", ha argumentado en esta entrevista.

Preguntado por la legalidad de esta medida, ha señalado que "no la admite" porque "la ley de indultos del siglo XIX deja claro que el Ministerio Fiscal o el tribunal sentenciador tiene algo que decir". También ha vuelto a incidir en que Pedro Sánchez "decía 'no' a más indultos políticos", algo que no está cumpliendo ahora.

Precisamente, para el líder de la oposición el presidente del Gobierno es el culpable de la situación, algo que dice se ha demostrado con la marcha de Iglesias, y le acusa de actuar "a título personal y egoístamente para permanecer en el poder". "Si quiere reencuentro, ahí está la Constitución y la ley; si quiere otra cosa, ahí está la ley", ha destacado en un discurso muy duro.

Ya este lunes defendió tras conocer la medida que la solución pasaba por su partido y por ganar las próximas elecciones. Su propuesta, ha dicho hoy, "es la que da la Constitución" y, a su juicio, que "Cataluña salga de esta espiral de desempleo no requiere de una modificación de marco legal y territorial", sino que "se puede hablar".

A este respecto, ha manifestado que no se plantea reformar el marco territorial porque "lo que se quiera decidir para España tenemos que decidirlo todos los españoles". En este sentido, se ha preguntado que "quién es catalán, el que está empadronado o el que tiene ocho apellidos catalanes". A su juicio, la independencia es solo una "estratagema política" y el líder del Ejecutivo lo está utilizado "para cambiar el sistema de la Constitución que aborrece".

Como ya lo hizo anteriormente, Pablo Casado ha vuelto a cargar con los empresarios que se han mostrado a favor de esta medida de gracia. Cuestiona que el Ejecutivo pacte "todo con los empresarios y los sindicatos" porque "la soberanía" no reside en ellos. "Lo que estoy diciendo es que (los empresarios) no representan a nadie. Resulta que ahora todo se va a pactar con las ONG, la sociedad civil, los empresarios y los sindicatos. La soberanía nacional reside en el pueblo español, en su conjunto representado por senadores y diputados", ha sentenciado al respecto.

Para el resto de partidos, Casado "se está quedando solo"

Todos los partidos, a excepción de los 'populares', Vox y Ciudadanos, aprueban el paso del Gobierno para que los independentistas condenados salgan de prisión.

Es el caso de Más País, que cree que "hay un conflicto de naturaleza política y los indultos son el primer paso". Íñigo Errejón cree que "el Gobierno piensa más en la convivencia que en lo que sucederá en la próxima encuesta" y que el líder del PP "se está quedando solo en una esquina con la extrema derecha". A su juicio, Pablo Casado está confiando el crecimiento de su partido a que "las relaciones entre Cataluña y el Ejecutivo se agraven".

En la misma línea se ha pronunciado Joan Baldoví, que también se ha pronunciado partidario de los indultos. El diputado de Compromís dice no saber si será la solución pero sí defiende que hay que dar un primer paso. Así, ha visto con buenos ojos esta medida y que "haya un primer paso". Él también considera que el líder de la oposición "se está quedando atrás" y está siendo superado por "el Congreso, los sindicatos, los empresarios y el Consejo de Europa".

Los partidos piden a Casado que se aleje de la "crispación" y ejerza el papel de la "derecha constitucional"

Y es que este mismo lunes, después de que Sánchez anunciara que se aprobarían los indultos, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió la excarcelación de los líderes independentistas condenados, así como que se reformen los delitos de sedición, rebelión y malversación, y que se retiren las euroórdenes contra Carles Puigdemont y el resto de líderes que salieron del país.

La diputada de Unidas Podemos Aina Vidal también ha defendido que este es el "primer caso para resolver el conflicto político", una medida que su formación reclamó "en solitario hace muchísimo tiempo". A este respecto, ha celebrado "el giro del PSOE" y que Sánchez hable de "nuevas vías de resolución". Ella también se ha referido al líder del PP para pedirle que deje atrás "la crispación" y ejerza "el papel de derecha constitucional".

Más allá ha ido la diputada de la CUP Mireia Vehí, que cree que "esto va a suponer un cambio vital" para los encarcelados, "pero no va a solucionar el conflicto" catalán. En este sentido, le ha instado a Pedro Sánchez a "poner las urnas" porque, dice, "los catalanes quieren un referéndum" respecto a la independencia.