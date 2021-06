Pablo Casado se ha pronunciado duramente contra el Gobierno después de que Pedro Sánchez anunciara que el Consejo de Ministros aprobará los indultos a los independentistas este mismo martes.

El líder de la oposición ha acusado al presidente de querer "desarmar al Estado con varias iniciativas letales para el futuro de España" por conceder esta medida a "quien no se arrepiente y amenaza con reincidir". También se ha referido a ella como "una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad".

Así se ha pronunciado en la sesión plenaria en la que ha estado acompañado por su grupo parlamentario, así como por los portavoces del partido en el Congreso y el Senado, Cuca Gamarra y Javier Maroto.

"Pedro Sánchez está aprovechando el problema causado por el supremacismo de sus socios para continuar con su régimen. No es que falte democracia, es que se negocia con los que atentan contra ella", ha señalado.

A su juicio, es un pacto entre el líder del Ejecutivo y los independentistas porque "los nacionalistas necesitan a Sánchez para que España deje de existir y Sánchez necesita a los nacionalistas para que el PP deje de existir".

La solución ante la cuestión catalana, dice, es el Partido Popular y, para ello, pide que en las próximas elecciones voten por su partido. "Nuestro camino es el mejor para los españoles. Seguiremos defendiendo a los catalanes moderados y cumplidores de la ley. Que el PP gane las próximas elecciones es indispensable", ha manifestado al respecto.

Por su parte, el alcalde de Madrid y portavoz del partido ha defendido que su ciudad "seguirá siendo el escudo de la dignidad". Lo ha hecho con una publicación en redes sociales en la que también ha dicho que "los españoles merecen un Gobierno que no les traicione".

La CEOE y los obispos catalanes se han mostrado a favor de los indultos y "del diálogo"

Estas declaraciones llegan días después de que el 'popular' reafirmara su postura en el 'Cercle de Economía' en Barcelona después de que la CEOE y los obispos catalanes apoyaran los indultos.

"Yo creo que en este momento es una opinión legítima. La empresa catalana lo ve desde un punto de vista, en otros sitios desde otro, pero mi obligación es mantener un equilibrio. El Estado de Derecho funciona, si esto [los indultos] al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenidos sean", dijo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Una postura similar a la de la Conferencia Episcopal Tarraconense: "Como hemos afirmado en numerosas ocasiones, nos mostramos convencidos de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto".

Si bien, para el presidente del PP no hay otra postura posible y considera que "el apaciguamiento no es una opción". "Nosotros decimos 'no' a lo que hace Sánchez. Querer a Cataluña es devolverle estabilidad y empuje económico. Sin ley, la libertad y convivencia no pueden existir", ha sentenciado.