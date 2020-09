Pablo Casado ha propuesto al presidente del Gobierno la creación de una agencia nacional para la recuperación económica y asegura que hay posibilidad de acuerdo. El presidente del PP se ha reunido más de dos horas con el presidente del Gobierno en la Moncloa en esa ronda de contactos con los partidos políticos para medir su disposición a pactar los presupuestos, entre otras cuestiones.

Dice que ha acudido a la reunión de este miércoles en Moncloa con Pedro Sánchez con una "mano tendida" y para "arrimar el hombro" pero "hay que ver dónde se apoya el otro hombro, y si se apoya en un partido radical como Podemos, se hace más difícil": "Le hemos transmitido que el problema es de ellos, no del PP. Iglesias pide que el rey abdique y nosotros, si vamos a negociar con alguien que pide demoler esto, es que empezamos mal".

Como ya había adelantado, no hay acuerdo sobre los presupuestos: "Hablamos mucho de presupuestos, pero aún no se ha mandado el techo de gasto, ni plan de reformas, ni de recuperación. No se puede correr en dos meses para cuadrar un horizonte para los próximos siete años", ha dicho.

Ha asegurado que "no me ha contado nada de lo que pretenden. No puede ser un trágala". Y ha sentenciado: "No podemos aceptarlos por falta de información, por quién los hace y quien los hace". "No podemos aceptar que Podemos vaya a estar como interlocutor en la renovación de órganos".

Iglesias, en 'ARV', lo califica de "grave"

Palabras que han sido inmediatamente contestadas por Pablo Iglesias en 'Al Rojo Vivo': "Es grave lo que acaba de decir, que una fuerza política con tres millones de votos no puede participar en la reorganización de los órganos judiciales porque es republicana. ¿Hay que ser de derechas para participar en debates?".

"Lo que ha dicho es grave, ha venido a decir que algunos no tienen derecho a participar en determinadas cuestiones. Una deriva antidemocrática que vienen siguiendo desde hace un tiempo Sabe que es la única vía de que puedan volver a gobernar", ha añadido.

Casado habla de irresponsabilidad y caos

En la rueda de prensa posterior, ha apuntado que es "irresponsable decir que los españoles se han relajado" en referencia a las palabras de Pedro Sánchez que ayer, en una entrevista, aludió a esta circunstancia para hablar del aumento de contagios.

Ha calificado la vuelta al cole de "caos" y también ha valorado los datos del paro conocidos hoy - "son muy malos"- y opina que hay "una responsabilidad" aquí del Gobierno, que "tiene un cuadro macro muy complicado".

El presidente del Gobierno ha recibido al líder del PP pocos minutos después de las 10.00 en la escalinata del edificio del Consejo de Ministros. Tras saludarse con un choque de codos y posar ante los medios gráficos en el exterior y en el interior -donde han hablado de las vacaciones y de la vuelta al cole de sus hijos-, ambos dirigentes han iniciado esta reunión con la que el jefe del Ejecutivo abre la ronda con los partidos políticos para tantear los apoyos a los presupuestos