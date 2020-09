Pablo Casado no está preocupado por la 'Operación Kitchen' y las declaraciones del exnúmero 2 de Interior, Francisco Martínez. Así lo ha manifestado en una entrevista en la 'Cope' en la que ha insistido en que el ex secretario de Estado de Seguridad "no está afiliado al PP".

"No me preocupa porque Francisco Martínez no está afiliado al PP, pero si esas informaciones se demuestran y hay alguna persona en el partido que tenga relación, tomaré las medidas que se contemplan en los estatutos", ha indicado el líder de los 'populares'.

Precisamente, este domingo Francisco Martínez declaró en una entrevista en 'El País' que va a "contar al juez" todo lo que sabe sobre la operación policial secreta pagada con fondos reservados de Interior. "Supe de la operación por el ministro. Me llamó para decirme que un confidente iba a colaborar con la Policía para ver lo de Bárcenas", apuntó.

Así las cosas, el presidente actual del PP insiste en que el partido "estará a la altura de lo que piden los españoles" y ha recordado que "las personas de las que se habla" en la pieza del 'caso Kitchen' "no entraron en las listas electorales en su día por alguna razón". "Yo no estoy aquí para arropar a ningún compañero, sino a los españoles que lo están pasando mal", ha apuntado al respecto.

"Cualquier información de esta naturaleza nos indigna y sobre todo si un juez lo demuestra. No lo toleraré como presidente del PP ni como ciudadano padre de dos hijos. Este tipo de actitudes, vengan de donde vengan, son reprochables y caerá quien tenga que caer", ha sentenciado.

Durante la entrevista también ha arremetido contra el Gobierno, cuestionando que el PP tenga que llevar "una semana contestando" por estas informaciones, mientras el PSOE "tiene a exconsejeros de Chávez y Griñán y el extesorero de Podemos dice que su trama es peor que la Gürtel".

Preguntado por la moción de censura que presentará Vox a lo largo de este mes, Pablo Casado ha asegurado que su partido no la apoyará. "Una moción es para nombrar un nuevo ejecutivo y nosotros queremos echar a Pedro Sánchez en las urnas. No sabemos quién se presenta o con qué programa y no la apoyaremos", ha sentenciado.