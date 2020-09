Francisco Martínez Vázquez, exnúmero dos del Ministerio de Interior, ha afirmado en una entrevista en 'El País' que tiene la intención de contar todo lo que sabe al juez acerca del 'caso Kitchen', la operación policial secreta pagada con fondos reservados de Interior.

"Voy a contar al juez todo lo que sé", ha asegurado Martínez, quien, además, ha dicho que se quedó "atónito" cuando el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le explicó la operación para espirar a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

"Supe de la operación por el ministro. Me llamó para decirme que un confidente iba a colaborar con la Policía para ver lo de Bárcenas y luego me mandó un mensaje por WhatsApp recordándome el asunto", ha recordado el exjefe de gabinete de Jorge Fernández Díaz, de quien ha dicho que "tenía la costumbre" de enviarle "por escrito" las cosas de las que hablaban para que quedase constancia o no se le olvidasen.

En ese momento, ha relatado, habló "con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino". "Y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas, y que en esa operación estaban el Gordo [comisario Enrique García Castaño] y Villarejo. Además, me dejó claro que nada por escrito", ha contado a 'El País' Francisco Martínez.

En lo referente a los pagos de fondos reservados para la operación que él controlaba, el exnúmero dos de Interior ha dicho que su "misión era firmar talones para el pago de esos fondos reservados, pero desde una perspectiva administrativa".

"Junto conmigo firmaba el coronel Diego Pérez de los Cobos, que era quien se encargaba de supervisar que estuvieran todas las firmas pertinentes, desde la del policía que pedía los fondos para pagar a su confidente hasta la cúpula de Interior, uno por uno. Yo daba una cantidad global a la unidad que lo hubiese solicitado, pero ahí no se especificaba ni el contenido de las investigaciones ni el tipo de operación. Y en el listado de operaciones pagadas con fondos reservados que a mí me pasaron no hubo ninguna que se denominase Kitchen", ha explicado Martínez.

Ahora, el exjefe de gabinete de Fernández Díaz está dispuesto a colaborar con la Justicia y contarle al juez lo que sabe. Desde que en 2018 se iniciaran las pesquisas, las actuaciones se han dirigido ya contra el máximo mando de la policía en aquella época, el Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, así como sus adjuntos y diversos comisarios e inspectores, incluidos el propio Villarejo y el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique Garcia Castaño.