Alfonso Alonso no será el candidato del Partido Popular en las elecciones del País Vasco. Así lo ha anunciado el propio dirigente a través de su cuenta de Twitter: El Presidente del PP, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas".

Alonso, que ha destacado en el mensaje que ha sido el propio líder de la formación popular quien le ha informado de esta decisión tomada desde Génova, ha agradecido "todo el apoyo" que le ha ofrecido en los últimos días el PP Vasco, sobre el que ha dicho: "Es y será siempre mi partido". De momento, se desconoce si Casado también ha cesado a Alonso como presidente del partido en el País Vasco.

El cese del que hasta ahora era candidato de los populares vascos se da después de las intensas discrepancias manifestadas en el seno del partido por el acuerdo con Ciudadanos para concurrir en forma de coalición a las elecciones al Parlamento Vasco que tendrán lugar el próximo 5 de abril. Un pacto al que se opuso Alonso desde el principio, como hizo anteriormente Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de Galicia ya expresó un férreo rechazo a la unión con la formación naranja para concurrir juntos en las elecciones gallegas de 2020. En este sentido, ante las intenciones de Génova para sumar los votos de Ciudadanos en el País Vasco, Feijóo no sólo había mostrado su apoyo a Alfonso Alonso, sino que además reclamó que todo el partido debía actuar de una forma similar, cosa que finalmente no ha ocurrido.