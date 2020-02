El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se reúnen este martes en el Congreso en un intento por llegar a un acuerdo ante las elecciones autonómicas que se celebran en Galicia y País Vasco el próximo 5 de abril. La reunión ha sido confirmada por la propia Arrimadas en una rueda de prensa y ha apuntado que será a las cinco de la tarde.

Desde el PP ya adelantan que se está trabajando con Ciudadanos en una coalición en el País Vasco y en "otras formas de colaboración" en Galicia. Casado ha insistido que en el caso de Galicia el PP es "una marca que ya aglutina a todo el electorado de centro-derecha en sus siglas".

Objetivo, las generales

En una entrevista en Esradio, el presidente del Partido Popular ha recalcado que el objetivo debe ser que vayan "juntos a las urnas" en las próximas elecciones generales con el fin de echar a la izquierda del Gobierno.

En el caso de las autonómicas, ha indicado que hay que centrarse en cada comunidad para ver con "qué formula se optimiza más" el voto. El fin de semana, el candidato del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, expresaba su rechazo a la coalición y aseguraba que no se debía a ningún partido, ni siquiera el suyo.

Inés Arrimadas, por su parte, ha dicho que no dan nada por perdido: "No es momento de pensar en la siglas. Hay tiempo todavía", y ha dicho que aunque el PP está en el 'no' en Galicia, "vamos a intentar por todos los medios que pasen al sí".