Feijóo pide explicaciones a Mazón ante sus últimas mentiras: ahora dice que tendrá que dar "respuestas"

¿Por qué es importante? La actitud del líder del PP ha cambiado en las últimas horas. Ahora dice que "Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan" en las comisiones de investigación.

Pequeño, pero relevante cambio en el tono de Alberto Núñez Feijóo hacia Carlos Mazón. El líder del PP ahora asevera que el president tendrá que "dar todas las respuestas que sean necesarias" y "explicar todas y cada una de las preguntas" que le planteen en las comisiones de investigación sobre la DANA. Un giro que llega tras destaparse la última mentira de Mazón, después de que el domingo conociéramos que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un parking tras su comida en 'El Ventorro' el 29 de octubre.

A preguntas de laSexta sobre este nuevo cambio de versiones, Feijóo ha señalado este martes que "se tendrá que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la comisión de investigación en las Cortes Valencianas y en la comisión de investigación del Senado todas las preguntas que se puedan formular" y que "eso lo tendrá que responder el señor Mazón".

Feijóo, que ha dicho estar "mucho más preocupado por respetar a las víctimas y a sus familiares y por la reconstrucción", ha reiterado no obstante que "el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado". A su vez, ha insistido en que "esta semana es la semana de las víctimas y sus familiares" y ha cargado contra Pedro Sánchez: "Utilizar el dolor de la gente para hacer política se lo dejo al presidente del Gobierno, yo no soy así", ha dicho.

La víspera, en cambio, el dirigente 'popular' se limitaba a decir que su único objetivo esta semana era "rendir homenaje a los familiares y a las personas que lamentablemente han perdido la vida". "Todo lo demás, yo no lo comparto", aseveraba a preguntas de la prensa.

