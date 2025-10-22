Ahora

Los cribados, en el ojo del huracán

La Asociación Española Contra el Cáncer considera "impresentable" que las CCAA del PP no compartan sus datos con Sanidad

Los detalles Su presidente, Ramón Reyes, ha recordado que "300 personas al día se mueren por esta enfermedad en España": "Nos afecta a todos".

El presidente de la AECC, Ramón Reyes.
La gran polémica tras los fallos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía, en los que se detectaron mamografías con resultados "no concluyentes", ha abierto un gran debate en diferentes comunidades autónomas y asociaciones.

Aunque no es frecuente que la Asociación Española contra el Cáncer entre en el debate político, este miércoles se veía obligada a posicionarse. Ha criticado durísimamente la decisión de los presidentes del PP de negarse a compartir con Sanidad los datos de cribados en sus comunidades y han definido lo sucedido como "impresentable".

Ramón Reyes, presidente de la mencionada asociación, ha recordado que "el cáncer es el cáncer" y que "nos afecta a todos": "300 personas al día se mueren por esta enfermedad en España".

"Francamente, desde la Asociación nos parece impresentable que haya unas comunidades autónomas que no quieran dar datos. No lo podemos entender porque los datos no son de las comunidades, son de los pacientes", ha añadido.

Rueda, en contra

Este martes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, justificaba la negativa del Ejecutivo autonómico de enviar este tipo de datos al Gobierno porque es una información "pública" a la que puede acceder "cualquier ciudadano".

Por su parte, Rueda reconocía que es "curioso" que el Ministerio de Sanidad pida unos resultados "por los que nunca se ha interesado" y para cuyo análisis carece de sistema informático apropiado.

"Ahora tiene todo el interés por unos datos que, por lo menos en Galicia, son públicos y se publican para todo el mundo de forma regular. En todo caso, a los datos pueden acceder como cualquier ciudadano", explicó. A su vez, remarcó que continuarán haciendo cribados, siendo "pioneros" y ampliando la población objetivo de los mismos.

