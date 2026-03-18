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Liderazgo en la izquierda

Bustinduy insiste en descartarse como líder de Sumar: "No creo que ese sea el papel que deba asumir"

El contexto El ministro de Derechos Sociales ha vuelto a descartarse como candidato para las próximas elecciones generales y ha aclarado que los partidos de Sumar no le han hecho ninguna propuesta formal para liderar la coalición.

El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa.

El ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy vuelve a descartar la posibilidad de sustituir a Yolanda Díaz como candidato de Sumar para las próximas elecciones generales. Aunque los partidos de la coalición lo consideran una figura de consenso, él sigue rechazando la idea.

Tras el anuncio de Yolanda Díaz y los malos resultados electorales, las formaciones de Sumar empzaron a mirar hacia alguien que pudiera dar un paso al frente: Bustinduy. Según 'elDiario.es', todas las formaciones han mostrado su conformidad con que sea el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quien lidere la alianza.

Incluso antes de la renuncia de Yolanda Díaz, el nombre de Bustinduy era de los que más sonaba en las quinielas como posible sucesor, tal y como ha informado laSexta en repetidas ocasiones. Hasta el momento, él siempre ha rechazado esa responsabilidad.

"No ha habido tal ofrecimiento y, en tal caso, yo he sido muy claro muchas veces: eso no es a lo que aspiro", ha afirmado Bustinduy, descartando la propuesta. Ha añadido además: "Voy a contribuir en todo lo que esté en mi mano para que la izquierda esté a la altura en 2027, pero no creo que ese sea el papel que yo deba asumir".

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