Bulos en redes sociales y la falta de trabajo y futuro en Marruecos: por qué miles de jóvenes se juegan la vida para llegar a Ceuta

Los detalles Muchos se lanzan al agua animados por la falsa creencia de que la frontera está abierta. Huyen de un régimen en el que se producen violaciones de derechos humanos y derechos civiles.

En redes sociales circulan vídeos de jóvenes que se preparan para cruzar a Ceuta, impulsados por la falsa creencia de que la frontera está abierta, generando un efecto llamada sin precedentes. Muchos intentan la travesía en busca de una vida mejor, a menudo arriesgando sus vidas en el mar. La situación en Marruecos, marcada por violaciones de derechos humanos y falta de oportunidades, empuja a muchos a intentar cruzar, pese a los peligros. Sin embargo, al llegar, se enfrentan a una realidad diferente a la prometida, lo que lleva a algunos a regresar desilusionados a su país de origen.

En las redes sociales circulan cientos de vídeos de jóvenes que se preparan para cruzar a Ceuta. Un movimiento que, unido a la falsa creencia de que la frontera estaba abierta, ha provocado un efecto llamada sin precedentes. Miles y miles de personas que han tratado de alcanzar España, de cruzar el paso terrestre con mayor diferencia de renta per cápita del mundo.

Los protagonistas de los vídeos se preparan con neoprenos y aletas para protegerse de las bajas temperaturas del agua y poder llevar a cabo la travesía. Otros publican contenido jugándose la vida en mitad del mar con un flotador.

Una peripecia que muchos se lanzan a intentar en busca de una vida mejor. Como un padre, que ha conseguido llegar a nado, acompañado de sus cinco hijas. Aunque no todos tienen la misma suerte, el recorrido es complicado, ya que nadar alrededor de los espigones y las playas es muy peligroso. Muchas personas fallecen por el frío extremo y ahogadas tras horas en el agua.

Aun así, hay quienes continúan arriesgándose a cruzar para escapar de la difícil situación que viven allí, con la esperanza de conseguir un futuro mejor.

Sin futuro en Marruecos

"La situación en Marruecos es una combinación de violaciones de derechos humanos, de derechos civiles y políticos, libertad de expresión, reunión, asociación...", explica Esteban Beltrán Verdes, director de Amnistía Internacional España.

La amplia comunidad marroquí en Europa y el éxito de algunos referentes alimentan expectativas irreales en muchos migrantes, especialmente en los jóvenes. Como comenta Beltrán Verdes a laSexta, "el 25% de los jóvenes en Marruecos no estudia, no trabaja, ni recibe ningún tipo de formación".

Las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos muestran una gran diferencia económica entre ambos países: el PIB de Marruecos es de 168.759 millones de euros, mientras que el de España es más del doble, 441.437 millones.

"Vine aquí buscando un futuro mejor... Trabajo como camarera, pero el sueldo que gano no me alcanza", relata una mujer que llegó a la ciudad autónoma.

Sin embargo, la realidad con la que se encuentran al llegar dista mucho de lo que les venden en redes sociales o lo que les prometen las mafias. "Para ser sincero, ni siquiera sé por qué he venido. Ya me voy. Así de simple", lamenta un hombre. Por eso muchos de ellos han vuelto a su país, arrepentidos de haberse jugado la vida.

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