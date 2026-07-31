Pedro Rodríguez reflexiona sobre lo ocurrido en Ceuta: "Hay que empezar a hablar de la geopolítica del caos"

El profesor de Relaciones Internacionales expone que es necesario "elevar el foco" ya que los análisis se centran "en la postura débil de la política exterior española".

Donald Trump se ha pronunciado este viernes sobre lo sucedido en Ceuta. El presidente de Estados Unidos ha afirmado que la "catástrofe que está ocurriendo parece la invasión de un país". Trump ha dicho que lo mismo les pasará a ellos "si los republicanos no son elegidos". El mandatario estadounidense considera que esto ha sucedido porque las leyes son débiles, hay una "mala gestión y leyes muy liberales".

Pedro Rodríguez considera que es necesario "elevar un poco el foco". "Sé que estamos centrándonos en la postura débil de la política exterior española", indica, que, está "en una posición especialmente vulnerable".

"Nos estamos concentrando en las dinámicas propias de Marruecos y en esta guerra híbrida en la que no hacen falta tanques para invadir", señala, pero, en su opinión, se debería abrir "el foco geopolítico". "Hay que empezar a hablar de la geopolítica del caos", añade.

"Hay que empezar a hablar de un triángulo en el que en el vértice está Marruecos, pero, por detrás, están Estados Unidos e Israel", indica. El profesor de Relaciones Internacionales considera que "esto viene, por lo menos, desde marzo de 2026".

"Hay un think tank en Washington, el American Enterprise Institute, en el que uno de sus máximos analistas dijo, clarísimamente, que España era una potencia colonial", cuenta, "que ponía el grito en el cielo con lo que hacía Netanyahu en los territorios ocupados, pero tenía colonias en el norte de África".

Rodríguez expone que estas afirmaciones fueron amplificadas, días después, por el presidente del subcomité de Seguridad Nacional, diciendo que había que buscar una solución a Ceuta y Melilla. "Aquí hay un reposicionamiento deliberado y coordinado, en el cual Israel, Estados Unidos y Marruecos van al unísono", concluye.

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