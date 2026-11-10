La abogada de Koldo García renuncia a su defensa alegando "razones profesionales"

Imagen de archivo de la hasta ahora abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

El contexto La letrada está imputada en el marco del 'caso Leire Díez', en el que el juez Pedraz investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares de Sánchez.

La abogada Leticia de la Hoz ha renunciado a seguir defendiendo a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, en sus procedimientos judiciales pendientes. En un escrito a la Audiencia Nacional, al que accedió laSexta, De la Hoz alega "razones profesionales" protegidas por el secreto profesional. Ha comunicado su decisión a García con antelación suficiente para que busque un nuevo abogado y se ha comprometido a atender diligencias urgentes hasta que lo haga. La renuncia llega tras enviar facturas a la Audiencia para demostrar que el PSOE no pagó la defensa de García, sino una editorial.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha renunciado a seguir formando parte de su defensa. La letrada ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso laSexta, para anunciar su decisión, alegando "razones profesionales".

De esta forma, renuncia a continuar sinedo abogada del exasesor de José Luis Ábalos en los procedimientos judiciales que todavía tiene pendientes justificándolo en "razones profesionales cuyo contenido queda amparado por el secreto profesional".

Además, en el documento deja claro que la renuncia ha sido comunicada "previamente" a su defendido, "con antelación suficiente para que pueda proveer a su defensa".

De la Hoz señala que "con el fin de no causar indefensión" al que hasta ahora era su cliente, se encargará de atender las diligencias y trámites "que resulten inaplazables" hasta que el exasesor ministerial designe un nuevo abogado de su libre elección o se le asigne uno de oficio.

La letrada defendió a Koldo García durante el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, en el que el exasesor ministerial fue condenado a 19 años de cárcel.

De este modo, el exasesor se verá forzado a buscar un nuevo letrado, que será el tercero tras Leticia de la Hoz e Ismael Oliver, que renunció en junio de 2025. Se da la circunstancia de que ambos abogados están investigados en la Audiencia Nacional en el denominado caso Leire, por una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno, y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

La renuncia de la letrada se produce poco después de que haya enviado dos facturas a la Audiencia Nacional para acreditar que el PSOE no pagó la defensa de Koldo García, sino que una editorial se hizo cargo de sus honorarios.

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