Los militantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) decidirán este viernes si avalan o no el preacuerdo alcanzado con el PSC para facilitar la investidura del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, y que, entre otros aspectos, contempla una financiación singular para esta comunidad autónoma.

En concreto, la pregunta de ERC a la militancia, conformada por más de 8.500 afiliados, es:"¿Estás de acuerdo con que ERC vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la convención nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?". Su respuesta podrá ser un 'sí', un 'no' o una abstención.

Las bases de ERC podrán votar la respuesta a esta pregunta de manera telemática entre las 9:00 y las 20:00 horas y tendrá una parte de presencialidad que será de las 10:00 a 18:00 horas en las sedes. La Ejecutiva del partido espera que haya la "máxima participación posible" y animó a todos los militantes a votar. Será a partir de las 19:00, tal y como señaló este jueves la secretaria general de la formación, Marta Rovira.

El partido llega a esta consulta dividido. Por una parte, miembros de la Ejecutiva de ERC, como Marta Rovira, o la portavoz en el Senado, Sara Bailac, han hecho campaña en redes sociales defendiendo el preacuerdo. Se sumó a este apoyo el exdiputado Joan Tardà, quien defendió el sí al pacto alcanzado.

Otras voces que se muestran abiertas a respaldar el texto, en el que además de un nuevo modelo de financiación para Cataluña también se contempla impulsar la lengua catalana, así como la resolución del conflicto político, mediante la creación de una Convención Nacional cuya presidencia se ha pactado recaerá en ERC, son las de por ejemplo, la vicepresidenta del Govern en funciones, Laura Vilagrá.

"Yo votaré que 'sí', entre otras cosas, por poder tener la llave de la caja, por la soberanía fiscal de nuestro país", ha subrayado la republicana en su mensaje en X. La postura de Vilagrà favorable al 'sí' se suma a la anunciada también por el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y por el diputado republicano en el Congreso de los Diputado, Gabriel Rufián.

En definitiva, la mayoría del núcleo duro y visible de la formación se muestran a favor de respaldar el documento pactado por ERC. Otra prueba de ello es el apoyo que el exlíder republicano en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha mostrado este viernes a 'La Nació Digital' y a pesar de las últimas polémicas en torno a unos carteles.

Maragall cita "varias razones" para ofrecer su respaldo. Más allá de la "oportunidad" y del "interés partidario", el exedil subraya que el motivo reside en el "interés general", así como en el "de servicio al bien común de la ciudadanía catalana". "De hecho, éste debería ser el (casi) único criterio a tener presente cuando, como es el caso, debemos tomar decisiones centrales de país inevitablemente reducidas a la elección entre dos opciones contrapuestas", ha argumentado al citado medio.

En cambio y en contraste con los rostros más potentes del partido, el expresidente de ERC Oriol Junqueras ha evitado posicionarse sobre el preacuerdo alcanzado por la dirección de su partido y ha dicho "entender" las "dudas" de la militancia hacia el grado de compromiso de los socialistas con lo firmado.

Por otra parte, otros militantes mostraron rápidamente su rechazo al preacuerdo impulsando campañas con las etiquetas 'Con Illa no' y 'No con mi voto'. Una de las primeras en criticar el apoyo de su partido a la investidura del líder de los socialistas catalanes fue la diputada de ERC Pilar Vallugera, quien publicó un contundente "'no'".

Entre las voces críticas se encuentran también el exdiputado Carles Castillo, el exportavoz adjunto en el Parlament Jordi Orobitg, y el senador Joan Queralt, entre otros. Algunos militantes de ERC critican también el formato de la pregunta, ya que no menciona en ningún momento que el partido hará presidente a Illa.

Las Juventudes no lo tienen claro

La división en las filas republicanas a la hora de apoyar el texto que podría impulsar a Illa como president de la Generalitat está clara. Una brecha que este jueves se ensanchó cuando la organización juvenil de ERC, Jovent Republicà, amenazara con que su diputada en el Parlament, Mar Besses, vote 'no' al socialista en un posible debate de investidura. Y lo harán a pesar de que la votación de este viernes resulte favorable al texto.

En ese caso, la formación aseguró que se convocaría un consejo nacional extraordinario para decidir el sentido del voto de Besses. Una reunión urgente para la que todavía no han especificado una fecha. En definitiva, ERC podría decidir respaldar el preacuerdo, pero si las Juventudes deciden no apoyar a Illa, la investidura quedaría en peligro. Y es que la suma de los escaños obtenidos el pasado 12M por socialistas, republicanos y comunes no alcanzaría la mayoría absoluta necesaria -68 votos-.